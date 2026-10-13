Düzce'de kapsamlı uygulama: aranan 41 şahıs yakalandı, 19 tutuklama

denetimler ve kapsamı:

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetimlerini 5-11 Ekim tarihlerinde yoğunlaştırdı. Bu süreçte yapılan uygulamalarda toplam 18 bin 830 şahıs sorgulandı.

yakalama ve tutuklama detayları:

Denetimler sonucunda araması bulunan 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 19 şahıs tutuklanarak adli mercilere sevk edildi. Ekipler, soruşturmaların ilerlemesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ele geçirilen silah ve malzemeler:

Uygulamalarda güvenlik güçleri tarafından çeşitli silah ve aletler ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzemeler arasında 1 kurusıkı, 3 tabanca, 5 tüfek, 40 mermi, 1 şarjör, 3 kesici-delici alet ve 120 kartuş bulunuyor.

Yetkililer, denetimlerin suç oranlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini açıkladı ve vatandaşların benzer uygulamalarda ekiplere destek vermesini istedi.

DÜZCE’DE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 19 BİNE YAKIN KİŞİ SORGULANDI, 41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 19’U TUTUKLANDI.