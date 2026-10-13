Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Düzce'de kapsamlı uygulama: aranan 41 şahıs yakalandı, 19 tutuklama

5-11 Ekim'de Düzce'de polis ve jandarma uygulamalarında 18 bin 830 kişi sorgulandı; 41 aranan şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de kapsamlı uygulama: aranan 41 şahıs yakalandı, 19 tutuklama

denetimler ve kapsamı:

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetimlerini 5-11 Ekim tarihlerinde yoğunlaştırdı. Bu süreçte yapılan uygulamalarda toplam 18 bin 830 şahıs sorgulandı.

yakalama ve tutuklama detayları:

Denetimler sonucunda araması bulunan 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 19 şahıs tutuklanarak adli mercilere sevk edildi. Ekipler, soruşturmaların ilerlemesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ele geçirilen silah ve malzemeler:

Uygulamalarda güvenlik güçleri tarafından çeşitli silah ve aletler ele geçirildi. Kayıtlara geçen malzemeler arasında 1 kurusıkı, 3 tabanca, 5 tüfek, 40 mermi, 1 şarjör, 3 kesici-delici alet ve 120 kartuş bulunuyor.

Yetkililer, denetimlerin suç oranlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini açıkladı ve vatandaşların benzer uygulamalarda ekiplere destek vermesini istedi.

DÜZCE’DE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 19 BİNE YAKIN KİŞİ SORGULANDI, 41 ARANAN ŞAHIS...

DÜZCE’DE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 19 BİNE YAKIN KİŞİ SORGULANDI, 41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 19’U TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı
images

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi,...
images

Tut'ta eğitimde güvenlik ve başarı için koordinasyon vurgusu
images

Kahta'da şantiyeye yürürken çarpılan elektrik işçilerinden biri yoğun bakımda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi