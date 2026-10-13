Dolar 49,3611 +0,00%
Euro 55,2642 +0,38%
Bist 12.266,21 +0,95%
Altın Gram 6.680,77 +0,46%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,74 -1,79%
--°

Seferihisar'da eski sevgilinin evi ateşe vermesi can aldı

Seferihisar'da itfaiye eri olduğu belirtilen A.K.'nin evine benzin döküp ateşe verdiği Ebru Serep, ağır yaralanıp 6 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da eski sevgilinin evi ateşe vermesi can aldı

Olayın ayrıntıları

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 7 Ekim günü meydana gelen olayda, Gümüldür İtfaiyesi personeli olarak görev yapan A.K.'nin, yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen Ebru Serep'in ikametini kundakladığı iddia edildi. İddialara göre şüpheli, bir akaryakıt istasyonundan temin ettiği bidondaki benzini evin içine döküp kasıtlı olarak yangın çıkardı.

Yangının meydana gelişi:

Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu evde mahsur kalan genç kadın ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan Ebru Serep, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi süreci ve adli işlemler:

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Serep, doktorların tüm çabasına rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından emniyet güçleri çalışma başlattı; şüpheli A.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, hem yerel kamuoyunda hem de güvenlik birimleri nezdinde yangın ve aile içi şiddet vakaları açısından soru işaretleri doğururken, adli süreç ve bilirkişi incelemeleri sonucu kesin bulguların ortaya konması bekleniyor.

İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslarar...
images

Elazığ'da otobüs önünde şemsiye ile kavgaya dönüşen tartışma
images

galeri kisvesi altında örgütlü tefecilikte esnafın borcu 90 milyon liraya dayand...
images

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esnafın yükünü hafifletin: maliye denetimlerinde adalet çağrısı

Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi