Seferihisar'da eski sevgilinin evi ateşe vermesi can aldı

Olayın ayrıntıları

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 7 Ekim günü meydana gelen olayda, Gümüldür İtfaiyesi personeli olarak görev yapan A.K.'nin, yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen Ebru Serep'in ikametini kundakladığı iddia edildi. İddialara göre şüpheli, bir akaryakıt istasyonundan temin ettiği bidondaki benzini evin içine döküp kasıtlı olarak yangın çıkardı.

Yangının meydana gelişi:

Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu evde mahsur kalan genç kadın ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan Ebru Serep, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi süreci ve adli işlemler:

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Serep, doktorların tüm çabasına rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından emniyet güçleri çalışma başlattı; şüpheli A.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, hem yerel kamuoyunda hem de güvenlik birimleri nezdinde yangın ve aile içi şiddet vakaları açısından soru işaretleri doğururken, adli süreç ve bilirkişi incelemeleri sonucu kesin bulguların ortaya konması bekleniyor.

İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI