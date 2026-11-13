Denizli'de aydınlatma direğine çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saat 04.00 civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen hafif ticari araç bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sahaya gelen sağlık ekipleri, sürücünün Metin Bilge (21) olduğunu tespit etti ve yaptıkları ilk müdahalede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan baba Levent Bilge yaralandı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta sıkışan gencin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; aracın plakası henüz öğrenilemedi. İlk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın nedeni olarak kaydedildi, soruşturma sürüyor.

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Metin Bilge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından gencin cenazesinin aynı gün Denizli'de toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücü güvenliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ’DE GENÇ HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ, BABASI YARALANDI.