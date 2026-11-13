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Eyüpsultan'da rüzgar çatıyı söktü, üç otomobil zarar gördü

İstanbul Eyüpsultan'da sabah 08.30 civarında etkili rüzgar bir apartmanın çatısını kopardı; parçalar park halindeki üç otomobile düştü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan'da rüzgar çatıyı söktü, üç otomobil zarar gördü

Olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısının bir bölümünü yerinden kopardı. Kopan çatı parçaları caddeye savrularak yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre olay sabah 08.30 civarında gerçekleşti ve çatıdan kopan bölümler park halindeki üç otomobil üzerinde hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Müdahale ve güvenlik:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen çatı parçalarını kaldırarak yolu güvenli hale getirdi ve oluşan hasar için rapor tuttu.

Olay yerinde alınan önlemlerle cadde kısa sürede trafiğe kapatılmadan güvenlik sağlandı. Yetkililer, rüzgâr gibi olumsuz hava koşullarında benzer risklerin oluşabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların ifadeleri ve inceleme:

Otomobili zarar gören araç sahiplerinden Harun Er, olay anında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyerek, "Saat 08.30 civarında rüzgarla birlikte yüksek bir ses geldi. Çatının kopması sonucunda parçalar araçların üzerine düştü. Burada 3 tane hasar gören araç var. İtfaiyeye haber verdik, raporlarını tuttular. Etkili ve güçlü bir rüzgar var. O anlarda burada kimsenin olmaması da çok önemli. İnsan hayatı söz konusu olacak şekilde zarar görülebilirdi" dedi.

Olay sırasında cadde üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Belediye ve ilgili birimler hasarın boyutunu tespit etmek ve benzer riskleri azaltmak amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor; yetkililer halkı kuvvetli rüzgâr uyarılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İSTANBUL&#039;UN EYÜPSULTAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BİR APARTMANIN ÇATISININ...

İSTANBUL'UN EYÜPSULTAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BİR APARTMANIN ÇATISININ BİR BÖLÜMÜ UÇTU. ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR PARK HALİNDEKİ 3 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞERKEN, OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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