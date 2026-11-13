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Mantar şüphesiyle kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Nazilli'de mantar yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mantar şüphesiyle kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Nurcan Alp iddiaya göre yediği mantarın ardından rahatsızlandı ve ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar saptanan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedaviye başlandı.

Hastanede başlangıç müdahaleleri uygulanmasına karşın durumunun ağırlaşması üzerine sağlık ekipleri tarafından acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Olay, yakınları ve komşuları arasında üzüntüye yol açtı.

Tedavi ve ameliyat süreci:

Uygun donörün bulunmasının ardından Alp acil olarak ameliyata alındı. Hastane yetkilileri ameliyatın başarıyla geçtiğini açıklasa da, operasyon sonrası yoğun bakımda devam eden tedavi sürecinde hastanın durumu beklenen düzelmeyi göstermedi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp kurtarılamadı. Ailesi ve yakınları ameliyat sonrası umutlu bir bekleyiş içinde olsa da, yoğun bakım sürecinde yaşanan gelişmeler olumsuz sonuçlandı.

Cenazenin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisinden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olay yerinde ve toplumda mantar tüketimine bağlı zehirlenme riskleri konusunda tekrar uyarılar yapıldı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE MANTAR TÜKETİMİNİN ARDINDAN ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILAN 45...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE MANTAR TÜKETİMİNİN ARDINDAN ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILAN 45 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK ANNESİ NURCAN ALP, GÜNLERDİR SÜRDÜRDÜĞÜ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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