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Anadolu Üniversitesi mezununun festival başarısı rektörlükte kutlandı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Selin Toprak, ulusal ve uluslararası festivallerdeki ödülleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından tebrik edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Anadolu Üniversitesi mezununun festival başarısı rektörlükte kutlandı

rektörlükte kabul:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprakı elde ettiği başarılar nedeniyle rektörlük makamında kabul ederek tebrik etti. Toprak, son dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda dikkat çeken ödüller kazandı.

Toprak'ın ödülleri arasında 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Animasyon Film kategorisinde ikincilik, 14. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivalinde En İyi Senaryo ve 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Jüri Özel Ödülü bulunuyor. Rektörlükteki kabulde GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Taş Alicenap ile proje danışmanları Prof. Fethi Kaba ve Doç. Sabahattin Çalışkan da yer aldı.

mezuniyet filmi ve anlatısı:

Toprak'ın mezuniyet filmi Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day), insanlığın dünyadaki yaşam koşullarının elverişsizleşmesi üzerine inşa ettiği uzay gemisi yaşamını ve burada geçen bir Dünya Günü kutlamasını anlatıyor. Film, insanların bir gün dünyaya dönebilmeye dair umutları sürerken, birlikte yaşadıkları uzaylıların gizemli planının açığa çıkmasıyla gelişen olayları merkeze alıyor.

Rektörlük makamındaki tebrik görüşmesi, öğrencinin akademik üretiminin ve yaratıcı çalışmasının üniversite içinde dışarıda dikkat çektiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL, ÜNİVERSİTENİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL, ÜNİVERSİTENİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNU OLAN SELİN TOPRAK’I ELDE ETTİĞİ BAŞARILARINDAN DOLAYISIYLA REKTÖRLÜK MAKAMINDA KABUL EDEREK TEBRİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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