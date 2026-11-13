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Malatya Samanköy'de gün ağarırken kazanın izleri havadan görüntülendi

Malatya Yeşilyurt Samanköy'de 12 Kasım'da S-70 tipi helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bölge, sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya Samanköy'de gün ağarırken kazanın izleri havadan görüntülendi

Malatya Samanköy'de gün ağarırken kazanın izleri havadan görüntülendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın ardından bölge, sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

havadan görüntüler:

Paylaşılan görüntülerde, kazanın meydana geldiği alan ve çevresi yer aldı. Sabah ışığının düştüğü sahnelerde kaza bölgesinin çevresel yapısı ve alanın genişliği görünür haldeydi. Görüntüler, kazanın yaşandığı noktayla çevre arasındaki ilişkiyi ve bölgedeki coğrafi koşulları netleştiriyor.

kazanın ardından oluşan atmosfer:

Kaza, Türkiye'yi yasa boğan bir olay olarak kayda geçti. Havadan kayıtlar, hem kazanın boyutunu hem de olayın ardından oluşan sessizliği gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgedeki arama-kurtarma ve değerlendirme çalışmaları öncesi durumsal bir kaynağa dönüşüyor.

Olayla ilgili resmi kurumların ve yetkili birimlerin açıklamaları beklenirken, havadan elde edilen görüntüler kazanın algılanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli veri sağlıyor.

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ YAŞANDIĞI...

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ YAŞANDIĞI BÖLGE, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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