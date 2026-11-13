Erzin otoyolunda tır dorsesinde çıkan alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Erzin otoyolunda tır dorsesinde yangın

Hatay’ın Erzin ilçesi Erzin - Adana otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında yangın çıktı. Olay sırasında sürücü, alevleri fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme:

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasına izin vermeden söndürdü.

Hasar ve süreç:

Çıkan yangın sonucu tırın dorse kısmında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor olarak kaydedildi; yetkililer, olayla ilgili bilgi verdi ve yangının büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

HATAY’IN ERZİN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE OLAN TIRIN DORSE KISMINDA ÇIKAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRDÜ.