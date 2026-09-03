Denizli'de büyük sevkiyat engellendi: 104 bin sentetik hap ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda hap ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, il dışından temin edilip piyasaya sürülmek istenen sentetik ecza haplara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül 2026 tarihinde sevkiyatın yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler belirlenen iki araca operasyon düzenledi. Araçlarda ve yapılan aramalarda 104.870 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda görevli birimler, bulguların korunması ve delillerin tespiti için standart prosedürlere göre hareket etti.

Yasal süreç ve gözaltılar:

Operasyonda gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın ve benzer suçlarla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

DENİZLİ'DE NARKOTİK OPERASYONU 104 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, 4 TUTUKLAMA