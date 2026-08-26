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Koçarlı'da Kocababa Caddesi'nde modernleşme adımı

Koçarlı Belediyesi Orta Mahalle Kocababa Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor; Başkan Özgür Arıcı çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Koçarlı'da Kocababa Caddesi'nde modernleşme adımı

Koçarlı'da Kocababa Caddesi'nde modernleşme adımı

Koçarlı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol yenileme programı kapsamında Orta Mahalle Kocababa Caddesi'ndeki çalışmalara devam ediliyor. Amaç, yolun hem kullanım konforunu artırmak hem de mahalleye daha düzenli ve modern bir görünüm kazandırmaktır.

Başkan Arıcı yerinde inceledi:

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kocababa Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Arıcı, saha ziyaretinde projenin ilerleyişi ve tamamlanma süreci hakkında yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

"Orta Mahallemiz Kocababa Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Mahallelerimizin daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Amaç ve beklenti:

Belediye yetkilileri, yürütülen yenileme çalışmalarının mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağını vurguluyor. Koçarlı genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu tür altyapı yatırımlarının aralıksız süreceği ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddeye modern ve kullanışlı bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

KOÇARLI BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ORTA...

KOÇARLI BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ORTA MAHALLE KOCABABA CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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