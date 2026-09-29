Dolar 48,9952 +0,02%
Euro 55,6220 -0,16%
Bist 12.494,77 -0,78%
Altın Gram 6.574,70 +0,13%
EUR/USD 1,1347 -0,23%
Brent Petrol 98,05 +0,22%
--°

Denizli'de iş dünyasındaki adreslere şafak baskını: 10 kişi gözaltında

Denizli'de jandarma tarafından iş dünyasına yönelik eş zamanlı şafak baskınlarında 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de iş dünyasındaki adreslere şafak baskını: 10 kişi gözaltında

Denizli'de jandarma şafak baskınlarıyla 10 kişi gözaltında

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımına ilişkin şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda iş dünyasının tanınan isimlerinin hem ev hem de iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere yönelik yapılan baskınlarda, 2'si kadın olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin firma merkezleri ile ikametlerinde detaylı arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

ele geçen maddeler ve soruşturmanın seyri:

Eş zamanlı aramalar sonucu esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği, yürütülen soruşturmanın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

DENİZLİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 2’Sİ KADIN...

DENİZLİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 2’Sİ KADIN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYON KAPSAMINDA İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı
images

Akçakoca'da mendirek tartışmasını alevlendiren fırtına: 4 tekne battı
images

Mamak'ta ev yangınında anne ve oğlu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
images

Jandarmadan Diyarbakır'da kapsamlı kenevir operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı

Starship'in yörünge başarısı gölgelendi: motor arızası görev süresini kısalttı

Akçakoca'da mendirek tartışmasını alevlendiren fırtına: 4 tekne battı

Bocce sahnesinde Bingöl'ün gururu: genç sporcu Avrupa şampiyonu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan