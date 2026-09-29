Denizli'de iş dünyasındaki adreslere şafak baskını: 10 kişi gözaltında

Denizli'de jandarma şafak baskınlarıyla 10 kişi gözaltında

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımına ilişkin şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda iş dünyasının tanınan isimlerinin hem ev hem de iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere yönelik yapılan baskınlarda, 2'si kadın olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin firma merkezleri ile ikametlerinde detaylı arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

ele geçen maddeler ve soruşturmanın seyri:

Eş zamanlı aramalar sonucu esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği, yürütülen soruşturmanın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

DENİZLİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 2’Sİ KADIN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYON KAPSAMINDA İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI.