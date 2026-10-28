Denizli'de kadın ve genç girişimcilere yerelden markaya dönüşüm programı

DTO öncülüğünde markalaşma odaklı yeni girişimcilik programı

Denizli Ticaret Odası (DTO) öncülüğünde geliştirilen Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, kadın ve genç girişimcilere odaklanarak yerel değerlerin ekonomik katma değere dönüşmesini ve yeni nesil işletmelerin rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

Projede DTO ile birlikte Denizli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (Denizli ABİGEM) görev alıyor. Amaç, girişimcilik ekosistemini güçlendirirken özellikle coğrafi işaretli ürünler üreten veya üretmeyi planlayan kadın ve genç girişimcileri kapsam içine almak.

Kapsam ve hedef ürünler:

Program Pamukkale ve Merkezefendi başta olmak üzere il genelinde yürütülecek; hedef kitlesi kadın ve genç girişimciler ile girişimci adayları. Projenin tanıtım ve ticari dönüşüm ayağı, Denizli’nin coğrafi işaretli ve yöresel değerlerine odaklanacak. Sıralanan ürünler arasında İsabey çekirdeksiz üzümü, Kale biberi, Denizli leblebisi, Denizli traverteni, Buldan bezi, Tavas baklavası, Çameli fasulyesi, Buldan kestanesi, Babadağ kekik balı, Çameli Elmalı bezi, Çameli kilimi, Denizli Çalkarası üzümü, Honaz kirazı, Denizli kekiği, Tavas yanık kokulu yoğurdu, Kızılhisar bardağı, Acıpayam kavunu, Acıpayam çakır havucu, Avşar üzümü gibi yerel değerler bulunuyor.

Eğitim, atölye ve mentorluk programı:

Projede katılımcıların iş modellerini geliştirmeleri, markalaşma süreçlerini profesyonelleştirmeleri ve dijital araçları etkin kullanmaları için eğitimler, uygulamalı atölyeler ve danışmanlık sağlanacak. DTO Başkanı Uğur Erdoğan projenin gençlerin iş fikirlerini sistematik hale getirme, kadın girişimcilerin mevcut işletmelerini büyütme ve dijital görünürlüklerini artırma hedeflerine hizmet edeceğini vurguladı.

Program takvimi şu şekilde planlandı:

4-5 Kasım 2026: İş Modeli Geliştirme Eğitimi & İş Modeli Analizi Atölye Çalışması

17 Kasım 2026: Rakip Analizi Atölye Çalışması

18-19 Kasım 2026: Marka Geliştirme Eğitimi & Marka Vaadi Çalıştayı

24 Kasım 2026: Yapay Zeka ile İş Planı Hazırlama

25 Kasım 2026: Canva Uygulamasıyla Logo ve Kurumsal Hazırlama Atölye Çalışması

26-27 Kasım 2026: Tüm programa katılarak seçilecek 5 girişimciye birebir markalaşma mentörlüğü

Atölye çalışmalarında DTO tarafından bilgisayar sağlanacak; isteyen katılımcılar kendi cihazlarıyla da katılabilecek. Eğitimler arasında İş Modeli Kanvası, SWOT analizi ve müşteri profili hazırlama gibi yöntemlerin uygulamalı olarak ele alınması planlanıyor.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Marka Geliştirme eğitiminde marka kimliği, konumlandırma, dijital kimlik ve sosyal medya iletişimi gibi konular işlenecek; Marka Vaadi Çalıştayı ile ürün gruplarının müşteriye sunduğu temel değer somut bir marka vaadine dönüştürülecek. Elde edilen veriler yapay zekâ destekli araçlarla iş planı formatına aktarılacak, Canva atölyesinde ise logo ve ambalaj tasarımları üzerinde çalışılacak.

Programın son aşamasında, programa katılanlar arasından seçilecek 5 girişimciye 3’er saatlik birebir danışmanlık sağlanarak iş modeli ve markalaşma süreçleri kişiselleştirilecek. Eğitim, uygulama ve mentorluk bileşenlerinin bir arada sunulmasıyla katılımcıların kısa vadeli satış hedeflerinin ötesine geçerek uzun vadeli marka değeri oluşturması ve sürdürülebilir büyüme yakalaması hedefleniyor.

DTO, projenin yerel üretim kültürünü koruyup geliştirmek, kadın ve gençlerin girişimcilikte güçlenmesini sağlamak ve Denizli’nin ekonomik potansiyelini daha yüksek katma değerli marka ve ürünlerle desteklemek üzere tasarlandığını belirtiyor.

Programa katılmak isteyenler başvurularını www.dto.org.tr/marka adresindeki formu doldurarak yapabilirler.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK, YEREL DEĞERLERİ EKONOMİK KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK VE YENİ NESİL İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR. KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK YÜRÜTECEĞİ GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NIN (GEKA) 2026 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKALAŞMA PROJESİ İLE, DENİZLİ’NİN YEREL DEĞERLERİNİN MARKALAŞTIRILMASINA BÜYÜK BİR KATKI SUNACAK.