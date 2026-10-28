Dolar 49,8343 +0,11%
Euro 55,4913 +0,23%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.514,74 -0,21%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,24 +1,67%
--°

Dolmabahçe Caddesi'nde cumhuriyet coşkusu kırmızı-beyaz ışıklarla yansıyor

BEDAŞ, 26-30 Ekim arasında 54 armatürü kırmızı-beyaza boyayarak Dolmabahçe Caddesi'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Dolmabahçe Caddesi'nde cumhuriyet coşkusu kırmızı-beyaz ışıklarla yansıyor

BEDAŞ'tan Dolmabahçe Caddesi'ne özel aydınlatma

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'un simge noktalarından biri olan Dolmabahçe Caddesi'nde özel bir aydınlatma uygulaması gerçekleştirdi. Kent yaşamına görsel bir katkı sunan çalışma, bayram coşkusunu kamusal alana taşıdı.

uygulamanın kapsamı:

Yapılan çalışmada cadde boyunca yer alan 54 armatür, Türk Bayrağı'nın renkleri olan kırmızı ve beyaz tonlarında ışıklandırıldı. Aydınlatma, hem akşam saatlerinde caddeye gelen ziyaretçilere hem de kent siluetine görsel bir vurgu sağlamayı hedefliyor.

amaç ve zamanlama:

Uygulama 26-30 Ekim tarihleri arasında devam edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine görsel destek verecek. BEDAŞ, bu girişimle Cumhuriyet'in kazanımlarının görünür kılınmasını ve bayram coşkusunun kamusal alanlarda paylaşılmasını amaçladığını belirtti.

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan bir kurum olarak, bu tür görsel düzenlemelerle kent yaşamına katkı sağlama niyetini sürdürüyor. Aydınlatma uygulaması, Cumhuriyetin tarihsel önemine atıf yaparak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin simgesel değerlerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Vatandaşlar caddeyi ziyaret ederek düzenlemeyi gözlemleyebilecek; uygulama süresince kırmızı-beyaz ışıklar, Cumhuriyet Bayramı'nın kentteki görünürlüğünü artıracak şekilde konumlandırıldı.

BEDAŞ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA İSTANBUL&#039;DAKİ DOLMABAHÇE CADDESİ&#039;Nİ KIRMIZI-BEYAZ...

BEDAŞ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA İSTANBUL'DAKİ DOLMABAHÇE CADDESİ'Nİ KIRMIZI-BEYAZ IŞIKLARLA AYDINLATIYOR. AYDINLATMA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA CADDE ÜZERİNDEKİ 54 ARMATÜR, TÜRK BAYRAĞI'NIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ. AYDINLATMALAR, 26-30 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BAYRAM COŞKUSUNA EŞLİK EDECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bağ kenarındaki 60 kilogramlık kabak köyde ilgi odağı oldu
images

SATSO'da iptal kararı: başkanlık ve üyelik seçimleri yenilenecek
images

Vestel beyaz eşya üçüncü çeyrekte faaliyet kârlılığını yeniden pozitif yaptı
images

Karabük'te 177 projeyle 37,1 milyar liralık yatırımların koordinasyonu güçlendir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de sosyal medya için tasarlanmış kaput figürü polisin müdahalesini gerektirdi

Ağlasun'da devrilen yolcu otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi, şoför tutuklandı

adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı

Manastır sınıfa dönüştü: öğrenciler tarihle ders yaptı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı