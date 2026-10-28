Kargoyu alırken Sagra 1936 ile tatlı bir mola

PUDO, kargo teslimatını günlük hayatın içine taşımayı amaçlayan hizmetini Türkiye’nin köklü markalarından Sagra 1936 ile genişletiyor. İş birliği kapsamında İstanbul Maltepe ve Ordu mağazalarına yerleştirilen PUDO akıllı cihazları sayesinde müşteriler kargolarını ücretsiz olarak teslim alabiliyor ve iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uygulama, perakende noktalarını çok amaçlı yaşam alanlarına dönüştüren yeni bir modelin örneğini sunuyor.

Sagra mağazalarında PUDO hizmeti:

OYAK şirketlerinden Sagra 1936 ile hayata geçirilen projede, mağaza içindeki PUDO noktaları hem gönderi teslim alma hem de iade süreçlerini kapsıyor. İstanbul Maltepe ve Ordu’daki uygulamalar, müşterilerin market ya da mağaza ziyaretlerini kargo işlemleriyle birleştirmesine olanak tanıyor; böylece zaman kazancı sağlayan, aynı zamanda marka deneyimini yaygınlaştıran bir servis sunuluyor.

Ülkü Dörtcan, iş birliğinin sıradan bir kargo işlemini Sagra ürünleriyle birleşen keyifli bir mola haline getirdiğini vurguladı: "Kargosunu teslim almak ya da iade etmek için gelenler, Sagra’nın çikolata ve kahvelerinin yanı sıra birbirinden özel lezzetlerini keşfetme fırsatı buluyor. İstanbul Maltepe ve Ordu ili mağazalarında hayata geçirilen bu iş birliği, kargo teslimatının günlük yaşamın keyifli anlarıyla buluşabileceğini gösteriyor. PUDO ile kargonuzu alın, Sagra ile gününüze tatlı bir mola verin."

Günlük hayatla entegrasyon ve müşteri deneyimi:

İş birliği, müşteri deneyimini güçlendirmeyi ve mağaza ağının görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. PUDO kullanıcılarına mağazada ve online alışverişlerde geçerli yüzde 15 indirim sunulması, ilk temasın kalıcı bir müşteri ilişkisine dönüşmesini amaçlıyor. Ürünleri mağazada deneyimleyen ziyaretçiler, Sagra’nın tatlı ürünleriyle tanışırken aynı zamanda kargo işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

Yücel Keyik, bu yaklaşımı stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini şöyle özetledi: "Kargosunu teslim almak ya da iadesini yapmak için mağazalarımıza gelen her ziyaretçiyle, Sagra deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırıyoruz. PUDO kullanıcılarını bekleyen sürprizlerle de bu ilk ziyaretin hem mağazalarımızda hem de online kanalımızda kalıcı bir ilişkiye dönüşmesini hedefliyoruz."

PUDO tarafı ise kargo teslim alma ve iade süreçlerini mümkün olduğunca kullanıcı dostu ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor: "Sagra 1936 mağazaları bu yaklaşımımız için çok doğru bir adres. Artık müşterilerimiz kargolarını teslim alırken hem zamandan kazanıyor hem de Sagra’nın eşsiz lezzetleriyle kendilerine küçük bir ödül verebiliyor. Biz buna günlük hayatın içine yerleştirilmiş küçük mutluluklar diyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerden markalarla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle PUDO deneyimini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

İstanbul Maltepe ve Ordu mağazalarındaki uygulama, kargo işlemlerini alışveriş anına entegre etmek isteyenler için pratik bir seçenek sunuyor; PUDO noktaları ücretsiz teslim alma ve iade imkânı sağlarken, Sagra 1936 ziyaretçileri markanın ürünleriyle tanıştırıyor.

SAGRA 1936 MAĞAZALARINDA HAYATA GEÇEN PUDO AKILLI CİHAZLARI, KARGO GÖNDERİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN MÜŞTERİLER SAGRA'NIN ÜRÜNLERİYLE TANIŞIYOR.