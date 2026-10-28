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Kooperatifte güneş enerjisiyle üretim maliyetleri düştü

GMKA destekli Atköy GES Tesisi ile Atköy ve Çevresi Kooperatifi, Altıeylül'de enerji maliyetlerini azaltıp sürdürülebilir üretimi güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kooperatifte güneş enerjisiyle üretim maliyetleri düştü

Proje detayları:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında desteklenen Atköy GES Tesisi Projesi, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirildi. Proje, kooperatifin üretim süreçlerinde kullanılan elektriğin bir bölümünü güneş enerjisinden karşılamayı amaçlıyor ve böylece hem maliyet hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunuyor.

Üretim ve enerji tasarrufu:

Kooperatif, süthane işletmeciliği ve peynir imalatı faaliyetlerinde tüketilen enerjinin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaktan sağlamaya başladı. Bu yatırım ile şebekeden temin edilen elektrik ihtiyacı azalacak, enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların kooperatifin mali yapısına etkisi hafifleyecek. Elde edilecek tasarrufun üretim kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (Balıkesir HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, projenin kooperatif için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Özen, kooperatifin enerji giderlerinde yüzde 60 oranında tasarruf sağlandığını belirterek tasarrufun üretime yeniden yatırım olarak döneceğini ifade etti.

Destek mekanizması ve bölgesel etkiler:

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında desteklendi. Bu destekler, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor ve yerel düzeyde uygulanabilir örnekler oluşturuyor.

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, kooperatiflerin yerel üretimin sürekliliği ve ortak hareket etme kapasitesindeki rollerine dikkat çekerek, Atköy kooperatifinin yatırımını hem maliyet azaltma hem de çevresel sürdürülebilirliğin birlikte ele alındığı somut bir uygulama olarak nitelendirdi. Adıyaman, SoGreen kapsamında sağlanan desteklerin bölgedeki kooperatifler için yeşil dönüşüm fırsatlarını erişilebilir kıldığını ve uygulamaların yaygınlaşmasının Güney Marmara'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacağını söyledi.

Proje, bölgedeki diğer tarımsal işletmelere ve kooperatiflere örnek teşkil etmesi beklenen bir model sunuyor. Enerji giderlerinde sağlanan rakamsal tasarruf, kooperatifin mali yapısını güçlendirirken, çevreye duyarlı üretim anlayışının yerel düzeyde benimsenmesini de destekliyor.

Atköy ve Çevresi Kooperatifi yetkilileri, yatırımın hayata geçirilmesine destek veren GMKA ve proje ekibine teşekkür ederken, tesisin benzer girişimler için bir referans olmasını hedeflediklerini belirtti.

GMKA DESTEĞİYLE ATKÖY KOOPERATİFİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNEMİ

GMKA DESTEĞİYLE ATKÖY KOOPERATİFİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNEMİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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