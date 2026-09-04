Denizli'de titanyum vizyonu: ortak üretimle yan sanayi canlanması hedefleniyor

Denizli sanayi odasında titanyum yatırım gündemi istişare edildi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Hizmet Binası'nda düzenlenen "Denizli Titanyum Yatırım Gündemi İstişare Toplantısı"nda kentte kurulması planlanan titanyum üretim tesisi için hazırlanan fizibilite çalışmaları sanayici temsilcileriyle paylaşıldı. Toplantıya DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ev sahipliği yaptı; AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DSO Yüksek İstişare Kurulu ve Meclis Üyeleri de toplantıda yer aldı.

Toplantı hedefleri ve sektör bağlantıları:

Gündemde, titanyumun medikal, otomotiv, havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kullanım alanları ile Denizli ölçeğinde geliştirilebilecek yatırım modeli ele alındı. Sunum ve istişarelerde, kentin üretim altyapısının montaj ve talaşlı imalat gibi süreçlerle nasıl örtüştüğü, mevcut sanayi birikiminin yeni bir üretim ekosistemine nasıl kılavuzluk edebileceği değerlendirildi.

Kasapoğlu: geleceği bugünden konuşmak zorundayız:

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayinin üretim, yatırım ve istihdam bakımından zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Kasapoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün sanayicimiz kendi şirketinde üretimini, istihdamını ve yatırım gücünü korumak için ciddi bir mücadele veriyor. Ancak hiçbir zorluk ya da rahatlık sonsuz değil. İçinde bulunduğumuz dönemin de kalıcı olmadığını düşünüyorum. Türkiye’de yatırım ve üretim ortamının yeniden iyileşeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bugünün sorunlarıyla mücadele ederken geleceğin yatırım alanlarını da bugünden konuşmak ve hazırlığımızı yapmak zorundayız. Titanyum yatırımına da bu anlayışla yaklaşıyoruz."

Kasapoğlu, Denizli'nin yıllara yayılan üretim birikimi, girişimci kültürü ve birlikte iş yapma kapasitesinin bu tür yatırımları mümkün kıldığını belirterek, sermaye ölçeği farklı olsa da ortak hareket etme kabiliyetinin kent için avantaj olduğunu ifade etti. Ayrıca Er-Bakır örneği ve tekstildeki güçlü yapının, titanyum projesinin yan sanayiye katkı sağlayacağı değerlendirmelerini desteklediği kaydedildi.

Fizibilite sunumu ve yol haritası:

Toplantıda Savunma Sanayii Ortak Girişim Komisyonu Üyesi Celil Kılınç tarafından titanyum yatırımına yönelik teknik ve fizibilite sunumu yapıldı. Ayrıca yürütülen incelemeler kapsamında Prof. Dr. Mahmut Akşit ile gerçekleştirilen görüşmelerden bahsedildi; Kayseri, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep gibi sanayi merkezlerindeki üretim modelleri örnek alındı.

Sunum ve sonrasındaki istişare bölümünde projenin ortaklık yapısı, üretim modeli ve yatırım süreci ile firmalar arası iş birliği imkanları tartışıldı. Toplantı, Başkan Selim Kasapoğlu ve Celil Kılınç'ın sanayicilerin sorularını yanıtladığı karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. Katılımcılar, fizibilite sonuçlarının detaylandırılarak sonraki adımların belirlenmesi için ortak çalışma taahhüdü verdi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) HİZMET BİNASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "DENİZLİ TİTANYUM YATIRIM GÜNDEMİ İSTİŞARE TOPLANTISI"NDA, KENTTE HAYATA GEÇİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLEN TİTANYUM ÜRETİM TESİSİNE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI SANAYİCİLERLE PAYLAŞILDI.