Urfa mutfağı genç aşçılarla gelecek kuşağa taşınıyor

Kursun hedefi ve yöntemi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Yöresel Urfa Yemek Kursu, kentin zengin gastronomi mirasını korumayı ve sonraki nesillere aktarmayı amaçlıyor. Kurslar, Geleneksel Mutfak Müzesi'nde ikişer aylık dönemler halinde düzenleniyor ve programın odağında unutulmaya yüz tutmuş mahalli yemeklerin uygulamalı olarak öğretilmesi bulunuyor.

İlk grup kurs tamamlandı:

Müze bünyesinde usta aşçı Emine Çimen tarafından yürütülen ilk dönem kursu, 10 Temmuz - 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan 8 kursiyere sertifikaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ile Genel Sekreter Yardımcıları Halil Aldeniz, Vedat Akıllı ve Emrah Karaca tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Kursiyerler uygulamalı eğitimlerle yöresel tariflerin hazırlanışını öğrendi; programın amaçları arasında hem yemeklerin kayıt altına alınması hem de bu tariflerin yeni nesillere güvenli şekilde aktarılması yer alıyor. Katılımcı Zeynep Besleyici, eğlenerek yemek yapmayı öğrendiklerini ve unutulmaya yüz tutan lezzetleri yaşatma sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti.

İkinci grup ve müze bilgisi:

Yöresel Urfa Yemek Kursu'na ilgi devam ediyor; ikinci grup için 15 kursiyer başvurusu alınırken yeni dönemin 15 Eylül - 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Bu periyotlarla kursların sürekliliği sağlanarak daha fazla yerel tarifin belgelenmesi hedefleniyor.

Geleneksel Mutfak Müzesi, 2025 yılının Ekim ayında müze statüsüne kavuştu ve yılın 12 ayı boyunca, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Müze 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebiliyor; kurslar ve sergiler, hem yerel halka hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere kentin mutfak mirasını aktarma işlevi görüyor.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN YÖRESEL URFA YEMEK KURSU İLE KENTİN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YÖRESEL YEMEKLERİ GENÇ NESİLLERE AKTARILIYOR.