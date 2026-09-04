Edremit'te tarıma dayalı osb projeleri saha incelemesiyle değerlendirildi

Edremit tarıma dayalı OSB müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi

Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında gerçekleştirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ayrıntılarıyla ele alındı. Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Gündem maddeleri çerçevesinde, bölgenin tarımsal üretimine ve istihdamına katkı sağlayacak yatırımlar değerlendirildi. Heyet; altyapı ihtiyaçları, yatırım öncelikleri, tesisleşme süreci ve proje takvimine ilişkin hususları tartıştı. Katılımcılar, proje adımlarının hızlandırılması ve uygulama safhasında koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

saha incelemesi ve teknik değerlendirme:

Toplantının ardından Kaymakam Zafer Engin ve beraberindeki heyet, Tarıma Dayalı OSB sahasında incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Engin, teknik ekipten projenin son durumu, inşaat ve altyapı ilerleme raporları hakkında bilgi aldı. Bu incelemeler, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve çözüm önerilerinin yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Yetkililer, projenin alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesi ve yeni istihdam alanları oluşturulması hedefleriyle ilerlediğini belirtti. Heyet, tamamlandığında bölge ekonomisine somut katkılar sağlayacağı beklentisini paylaştı ve süreç boyunca koordinasyonun süreceği mesajını verdi.

EDREMİT KAYMAKAMI ZAFER ENGİN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EDREMİT TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI’NDA, BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİMİNE VE İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYACAK PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.