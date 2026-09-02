Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Denizli'de üretimi büyütecek Türk-Alman finansman ağı

DENİB, AKA Bank ve Euler Hermes iş birliğiyle düzenlenen buluşmada Denizlili sanayicilere uzun vadeli yatırım kredileri ve ihracat garanti modelleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'de üretimi büyütecek Türk-Alman finansman ağı

buluşmanın çerçevesi:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yatırım Finansmanı ve Uluslararası Bankacılık Buluşması"nda, AKA Bank ve Euler Hermes temsilcileri ile sanayi çevreleri bir araya geldi. Programa Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB üyeleri, ihracatçılar ve çok sayıda sanayici katıldı. Etkinlikte uluslararası finansman modelleri, uzun vadeli yatırım kredileri ve küresel finansman kaynaklarına erişim yolları değerlendirildi.

denizli'nin üretim ve ihracat performansı:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu açılış konuşmasında şehrin tarihi ticaret geleneğinin günümüz sanayi altyapısıyla nasıl birleştiğini anlattı. Uğurlu, Denizli'nin yaklaşık 5 milyar doları aşan ihracatını, 1.700'ün üzerinde ihracatçı ile 25 farklı sektörde ve 3 binden fazla ürün grubu ile 185 ülkeye ulaştırdığını hatırlattı. Tekstil ve konfeksiyondan kablo, bakır tel, makine, doğal taş, tarım ve gıda sektörlerine kadar uzanan geniş bir üretim yelpazesi olduğu vurgulandı. Uğurlu, Denizli'nin güçlü yanının yalnızca rakamlarda değil; üretim çeşitliliği, girişimcilik kültürü ve yatırım yapma iradesinde yattığını belirtti.

finansman odaklı iş birliği ve fırsatlar:

Uğurlu, sanayicilerin kazançlarını yeniden üretime yönlendirme eğiliminde olduğunu ve küresel koşullara hızla uyum sağlama yeteneğinin kentin avantajı olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde rekabet üstünlüğünün teknoloji, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşümle şekilleneceğini, bu alanların ise uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman gerektirdiğini vurguladı. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolar düzeyine ulaştığını hatırlatan Uğurlu, Almanya'nın teknoloji, makine ve uzun vadeli finansman alanlarında önemli bir ortak olduğunu ifade etti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Denizli için yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.

Programda AKA Bank CEO'su Marck Wengrzik ve AKA Bank Türkiye İhracat Finansmanı Direktörü Yücel Yılmaz bankanın ihracatçılara sunduğu uluslararası finansman modellerini paylaştı. Euler Hermes Tahsis ve Risk Değerlendirme Başkanı Stefan Schmidt ise ihracat kredi garantileri, risk değerlendirme süreçleri ve bu araçların uzun vadeli yatırım finansmanına sağladığı katkılar hakkında bilgiler verdi. Etkinlik, katılımcıların soru-cevapları ve muhtemel iş birliği alanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Denizli'de düzenlenen bu tür toplantıların, üretim kapasitesi ile uluslararası finansman olanaklarını bir araya getirerek hem yerel sanayiye hem de uluslararası ortaklıklara katkı sağlaması hedefleniyor.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ, AKA BANK VE EULER HERMES İŞBİRLİĞİNDE YATIRIM FİNANSMANI İMKÂNLARI...

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ, AKA BANK VE EULER HERMES İŞBİRLİĞİNDE YATIRIM FİNANSMANI İMKÂNLARI DENİB EV SAHİPLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya hallerinde ağustosta domateste rekor düşüş, fiyat endeksi yükseldi
images

Yazıhan'da yağış verimi yükseltti: bin dönüm ayçiçeğinde hasat sürüyor
images

Samandağ Tekebaşı içme suyu çalışmaları tamamlanmaya yakın
images

Ayaş'ta 'kendin topla' ile domates tarladan sofraya doğrudan gidiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı