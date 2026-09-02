Denizli'de üretimi büyütecek Türk-Alman finansman ağı

buluşmanın çerçevesi:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yatırım Finansmanı ve Uluslararası Bankacılık Buluşması"nda, AKA Bank ve Euler Hermes temsilcileri ile sanayi çevreleri bir araya geldi. Programa Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB üyeleri, ihracatçılar ve çok sayıda sanayici katıldı. Etkinlikte uluslararası finansman modelleri, uzun vadeli yatırım kredileri ve küresel finansman kaynaklarına erişim yolları değerlendirildi.

denizli'nin üretim ve ihracat performansı:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu açılış konuşmasında şehrin tarihi ticaret geleneğinin günümüz sanayi altyapısıyla nasıl birleştiğini anlattı. Uğurlu, Denizli'nin yaklaşık 5 milyar doları aşan ihracatını, 1.700'ün üzerinde ihracatçı ile 25 farklı sektörde ve 3 binden fazla ürün grubu ile 185 ülkeye ulaştırdığını hatırlattı. Tekstil ve konfeksiyondan kablo, bakır tel, makine, doğal taş, tarım ve gıda sektörlerine kadar uzanan geniş bir üretim yelpazesi olduğu vurgulandı. Uğurlu, Denizli'nin güçlü yanının yalnızca rakamlarda değil; üretim çeşitliliği, girişimcilik kültürü ve yatırım yapma iradesinde yattığını belirtti.

finansman odaklı iş birliği ve fırsatlar:

Uğurlu, sanayicilerin kazançlarını yeniden üretime yönlendirme eğiliminde olduğunu ve küresel koşullara hızla uyum sağlama yeteneğinin kentin avantajı olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde rekabet üstünlüğünün teknoloji, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşümle şekilleneceğini, bu alanların ise uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman gerektirdiğini vurguladı. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolar düzeyine ulaştığını hatırlatan Uğurlu, Almanya'nın teknoloji, makine ve uzun vadeli finansman alanlarında önemli bir ortak olduğunu ifade etti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Denizli için yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.

Programda AKA Bank CEO'su Marck Wengrzik ve AKA Bank Türkiye İhracat Finansmanı Direktörü Yücel Yılmaz bankanın ihracatçılara sunduğu uluslararası finansman modellerini paylaştı. Euler Hermes Tahsis ve Risk Değerlendirme Başkanı Stefan Schmidt ise ihracat kredi garantileri, risk değerlendirme süreçleri ve bu araçların uzun vadeli yatırım finansmanına sağladığı katkılar hakkında bilgiler verdi. Etkinlik, katılımcıların soru-cevapları ve muhtemel iş birliği alanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Denizli'de düzenlenen bu tür toplantıların, üretim kapasitesi ile uluslararası finansman olanaklarını bir araya getirerek hem yerel sanayiye hem de uluslararası ortaklıklara katkı sağlaması hedefleniyor.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ, AKA BANK VE EULER HERMES İŞBİRLİĞİNDE YATIRIM FİNANSMANI İMKÂNLARI DENİB EV SAHİPLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLDİ.