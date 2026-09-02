Adana şalgamında tazelik ön planda: üretici raf ömrünü 6 aya çekti

Adana coğrafi işaretli şalgamında raf ömrü değişti

Adana'nın simge içeceklerinden, 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen şalgam üretiminde önemli bir uygulama değişikliğine gidildi. Büyük Usta ve Serfresh Şalgam markaları, ürünlerinin doğal yapısını korumak amacıyla daha önce 11 ay olan raf ömrünü 6 aya indirdi.

Kararın arkasında üreticilerin koruyucu kullanmama ilkesi ve ürünü "ev şalgamı" lezzetinde sunma hedefi bulunuyor. İHA'ya konuşan üretici temsilcisi Çağatay Tanır, değişikliği hem ürün kalitesine hem de tüketici deneyimine ilişkin bir tercih olarak açıkladı.

neden raf ömrü kısaltıldı:

Tanır, kararın temelinde ürünün tamamen doğal olması ve hiçbir koruyucu madde kullanılmaması bulunduğunu belirterek, "Bunun sebebi tamamen doğal bir ürün üretmemiz ve herhangi bir koruyucu kullanmamamızdır. Biz gerçek ev şalgamı üretiyoruz. Bu nedenle ürünün taze tüketilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Üretici, teknik olarak uygun koşullarda 11 aya kadar sorun yaşanmayabileceğini kabul etmekle birlikte, lezzetin en iyi halinin daha kısa sürede alınacağını vurguladı.

Firmanın açıklamasına göre, ürün içeriklerinde, renkte veya üretim prosesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı; yalnızca tavsiye edilen tüketim süresi revize edildi. Bu yaklaşım, koruyucu kullanılmadığını ve tazelik önceliğini öne çıkarıyor.

tedarik, stok yönetimi ve tüketici etkisi:

Raf ömrünün 6 aya çekilmesi lojistik planlama ile stok yönetimini de etkiliyor. Tanır, "Ürünlerimizin en taze haliyle Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ulaşabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ürünlerin ulaştığı noktalarda stok ve raf kontrollerimizi çok daha sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dağıtım kanallarında takip ve tazelik kontrolünün artırılacağını ortaya koyuyor.

Üretici, uzun süre rafta kalan veya doğru koşullarda saklanmayan ürünlerde zamanla tat değişiklikleri yaşanabileceğini belirtiyor ve tüketicilere ürünlerin 6 ay içinde tüketilmesini tavsiye ediyor. Tanır, bu uygulamanın tüketici memnuniyetini olumlu etkileyeceğini ve geri dönüşlerin olumlu olacağına inandıklarını söyledi.

Sonuç olarak, Adana'nın coğrafi işaretli şalgam üreticileri, doğallık ve tazelik vurgusunu güçlendirerek raf ömrünü kısalttı. Üreticilerin açıklamaları, ürünün içeriğinde bir değişiklik olmadığını ancak taze tüketimin lezzet açısından belirleyici olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

ADANA’NIN GELENEKSEL LEZZETİ ŞALGAMI ÜRETEN BÜYÜK USTA VE SERFRESH ŞALGAM, ÜRÜNLERİNDE DOĞALLIĞI ÖN PLANA ÇIKARMAK AMACIYLA 11 AY OLAN RAF ÖMRÜNÜ 6 AYA DÜŞÜRDÜ.