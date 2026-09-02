Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Adana şalgamında tazelik ön planda: üretici raf ömrünü 6 aya çekti

Adana'nın coğrafi işaretli şalgamını üreten Büyük Usta ve Serfresh, koruyucu kullanmama prensibiyle raf ömrünü 11 aydan 6 aya düşürdü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana şalgamında tazelik ön planda: üretici raf ömrünü 6 aya çekti

Adana coğrafi işaretli şalgamında raf ömrü değişti

Adana'nın simge içeceklerinden, 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen şalgam üretiminde önemli bir uygulama değişikliğine gidildi. Büyük Usta ve Serfresh Şalgam markaları, ürünlerinin doğal yapısını korumak amacıyla daha önce 11 ay olan raf ömrünü 6 aya indirdi.

Kararın arkasında üreticilerin koruyucu kullanmama ilkesi ve ürünü "ev şalgamı" lezzetinde sunma hedefi bulunuyor. İHA'ya konuşan üretici temsilcisi Çağatay Tanır, değişikliği hem ürün kalitesine hem de tüketici deneyimine ilişkin bir tercih olarak açıkladı.

neden raf ömrü kısaltıldı:

Tanır, kararın temelinde ürünün tamamen doğal olması ve hiçbir koruyucu madde kullanılmaması bulunduğunu belirterek, "Bunun sebebi tamamen doğal bir ürün üretmemiz ve herhangi bir koruyucu kullanmamamızdır. Biz gerçek ev şalgamı üretiyoruz. Bu nedenle ürünün taze tüketilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Üretici, teknik olarak uygun koşullarda 11 aya kadar sorun yaşanmayabileceğini kabul etmekle birlikte, lezzetin en iyi halinin daha kısa sürede alınacağını vurguladı.

Firmanın açıklamasına göre, ürün içeriklerinde, renkte veya üretim prosesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı; yalnızca tavsiye edilen tüketim süresi revize edildi. Bu yaklaşım, koruyucu kullanılmadığını ve tazelik önceliğini öne çıkarıyor.

tedarik, stok yönetimi ve tüketici etkisi:

Raf ömrünün 6 aya çekilmesi lojistik planlama ile stok yönetimini de etkiliyor. Tanır, "Ürünlerimizin en taze haliyle Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ulaşabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ürünlerin ulaştığı noktalarda stok ve raf kontrollerimizi çok daha sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dağıtım kanallarında takip ve tazelik kontrolünün artırılacağını ortaya koyuyor.

Üretici, uzun süre rafta kalan veya doğru koşullarda saklanmayan ürünlerde zamanla tat değişiklikleri yaşanabileceğini belirtiyor ve tüketicilere ürünlerin 6 ay içinde tüketilmesini tavsiye ediyor. Tanır, bu uygulamanın tüketici memnuniyetini olumlu etkileyeceğini ve geri dönüşlerin olumlu olacağına inandıklarını söyledi.

Sonuç olarak, Adana'nın coğrafi işaretli şalgam üreticileri, doğallık ve tazelik vurgusunu güçlendirerek raf ömrünü kısalttı. Üreticilerin açıklamaları, ürünün içeriğinde bir değişiklik olmadığını ancak taze tüketimin lezzet açısından belirleyici olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

ADANA’NIN GELENEKSEL LEZZETİ ŞALGAMI ÜRETEN BÜYÜK USTA VE SERFRESH ŞALGAM, ÜRÜNLERİNDE DOĞALLIĞI...

ADANA’NIN GELENEKSEL LEZZETİ ŞALGAMI ÜRETEN BÜYÜK USTA VE SERFRESH ŞALGAM, ÜRÜNLERİNDE DOĞALLIĞI ÖN PLANA ÇIKARMAK AMACIYLA 11 AY OLAN RAF ÖMRÜNÜ 6 AYA DÜŞÜRDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya hallerinde ağustosta domateste rekor düşüş, fiyat endeksi yükseldi
images

Yazıhan'da yağış verimi yükseltti: bin dönüm ayçiçeğinde hasat sürüyor
images

Samandağ Tekebaşı içme suyu çalışmaları tamamlanmaya yakın
images

Ayaş'ta 'kendin topla' ile domates tarladan sofraya doğrudan gidiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dokuz gün Muratpaşa'da: yörelerin renkleri Antalya'ya taşınıyor

Nizip'te atık yağ tesisinde yangın: itfaiye yoğun dumanla müdahale ediyor

Antalya hallerinde ağustosta domateste rekor düşüş, fiyat endeksi yükseldi

İscehisar'da zirai ilaç bayilerine mevzuata uygunluk denetimi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı