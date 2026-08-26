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Denizli'de yolun karşısına geçerken yaşamını yitiren Arzu Acunsöz uğurlandı

Pamukkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki Arzu Acunsöz, hastanede hayatını kaybetti; cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de yolun karşısına geçerken yaşamını yitiren Arzu Acunsöz uğurlandı

Olayın gelişimi

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Arzu Acunsöze bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Acunsöz ağır yaralandı; ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Acunsöz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza detayı:

Edinilen bilgilere göre kaza, yerel saatle gün içinde Kınıklı Mahallesi'nde gerçekleşti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası sağlık ekipleri tarafından nakledilen Acunsöz’ün durumu ağırdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm ayrıntılarının araştırıldığını bildirdi.

Cenaze töreni:

Otopsi işlemlerinin ardından naaşı ailesine teslim edilen Arzu Acunsöz için helallik alındı. Dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acunsöz’ün cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlık Yerleşkesine götürülerek toprağa verildi. Yakınları ve komşuları törene katılarak taziyelerini iletti.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 34 YAŞINDAKİ ARZU ACUNSÖZ, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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