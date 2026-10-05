Denizli'de yüreklerdeki vefa: itfaiye şehitleri unutulmadı

anma programı ve etkinlikler:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, görevleri başında hayatını kaybeden itfaiyecileri anmak üzere Delikliçınar Yeni Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ve ardından verilen hayır yemeği ile şehitlerin hatıralarını yaşattı. İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliklere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, itfaiye şehitlerinin aileleri, itfaiye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

başkan çavuşoğlu'nun mesajı:

Başkan Çavuşoğlu, itfaiye teşkilatının fedakârlıklarının her zaman hafızalarda kalacağını vurguladı. Can kurtarmak, yangına ve afete koşmak için kendi canlarını hiçe sayan tüm itfaiye şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların emanetlerine sahip çıkmak, ailelerinin yanında olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur

katılım, birlik ve dualar:

Program, Denizli halkının birlik ve beraberlik ruhunu öne çıkarırken katılımcılar şehitler için dualar etti. Cuma namazının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin mobil ikram aracı ile vatandaşlara ikramda bulunuldu; etkinlik, hem anma hem de toplumun dayanışma gösterisi olarak değerlendirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖREVLERİ BAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ UNUTMADI. DELİKLİÇINAR YENİ CAMİİ'NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI VE ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HAYIR YEMEĞİ İLE ŞEHİTLERİN HATIRALARI YÂD EDİLDİ.