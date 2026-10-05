aksaray üniversite kavşağında iki otomobil çarpıştı: 2 sürücü yaralandı

Aratol İstiklal Mahallesi'nde kavşak kazası

Aksaray'da Aratol İstiklal Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı Üniversite Kavşağında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçları H.Ü.B. (46) idaresindeki 68 AAZ 161 plakalı otomobil ile F.A. (29) yönetimindeki 20 BV 825 plakalı araç oluşturdu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar H.Ü.B. ve F.A., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis önlemi ve soruşturma:

Polis ekipleri, bulvar üzerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını yönlendirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma ve tahkikat başlatıldı; kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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