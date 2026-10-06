Denizli'den teknoköprü: Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST'te dört Türkiye derecesi

TEKNOFEST 2026'da alınan dereceler:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da dört farklı Türkiye derecesi elde ederek ilin bilim ve teknoloji alanındaki profilini güçlendirdi. Diyarbakır ve Şanlıurfa sahnelerinde yarışan öğrenciler, uzaydan robotik teknolojilere, sağlıklı yaşamdan çevresel farkındalığa uzanan projelerle jüri karşısına çıktı.

iki Türkiye birinciliği ve tören anı:

Diyarbakır’da düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda GökYurt Çocuk Uzay Ajansı adlı ilkokul takımı, Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık kategorisinde "2. Yuva: Kızıl GökYurt" projesiyle Türkiye birincisi oldu. Projenin danışmanı Özge Yiğit idi ve ekip, öğrencilerin uzay yaşamına dair fikirlerini bilimsel araştırma ile harmanladı.

Aynı yarışmada, Sağlıklı Yaşam kategorisinde yarışan Robotik Kaynak Minikler takımı da geliştirdikleri proje ile Türkiye birinciliğine ulaşarak ikinci bir birincilik getirdi. Her iki birincilik ödülü de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

robotikte ve çevrede elde edilen diğer dereceler:

Merkezin ortaokul düzeyindeki Profesör takımı, Robolig Yarışması’nda Şanlıurfa final parkurunda yer alarak Türkiye üçüncüsü oldu. Danışman Emrah Bölüm yönetiminde, robotik, elektronik ve kodlama bilgilerini uygulayan ekip belirlenen görevleri başarıyla tamamladı.

Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık kategorisinde yarışan Pro Max Robotik Kaynak takımı ise Diyarbakır ayağında Türkiye beşinciliği elde etti. Danışmanlığını Gürkan Çelik yürüttüğü proje, çevresel yaklaşımla finale taşındı.

merkezin kısa sürede gelen yükselişi:

Merkezin TEKNOFEST serüveni, hızlı bir üretim ve eğitim kültürünün sonucu olarak öne çıkıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında sadece 30 öğrenciyle başlayan merkez, kuruluşundan sonraki yıllarda ulusal yarışmalarda düzenli dereceler almayı sürdürüyor. Özellikle TEKNOFEST 2024'te kazanılan birincilikler, ikincilik ve üçüncülükler ile toplam sekiz ödül merkez için dönüm noktası oldu.

Merkezin çalışmaları TEKNOFEST ile sınırlı kalmayıp ortaokul öğrencilerinin katıldığı Araştırma Projeleri Yarışması’nda da bölge dereceleri ve 2024 yılında Türkiye ikinciliği gibi başarılar getirdi. Bu sonuçlar, merkezde oluşturulan bilimsel yaklaşımın ve danışman öğretmenlerin rehberliğinin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi için TEKNOFEST 2026, Denizli'nin genç yeteneklerinin ulusal platformlarda ne kadar rekabetçi olduğunu gösteren bir başka başarı dönemi oldu.

NALAN-MUSTAFA KAYNAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026’DA İKİ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ, BİR TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VE BİR TÜRKİYE BEŞİNCİLİĞİ ELDE ETTİ. UZAYDAN ROBOTİK TEKNOLOJİLERE, SAĞLIKLI YAŞAMDAN ÇEVRESEL FARKINDALIĞA UZANAN PROJELERLE YARIŞAN ÖĞRENCİLER, DENİZLİ’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ BAŞARISINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU.