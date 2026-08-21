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Denizli'nin kadın girişimcileri Etsy ile sınırları aşıyor

Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu kapsamında 60 Denizlili kadın, Etsy eğitimiyle el emeği ürünlerini dijital ve uluslararası pazara taşımaya hazırlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'nin kadın girişimcileri Etsy ile sınırları aşıyor

eğitim programı tamamlandı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol iş birliğiyle yürütülen Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen Girişimci Kadınlar Etsy ile Dünyaya Açılıyor eğitim programı başarıyla tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, şehrin dört bir yanından gelen kadın girişimciler tarafından yoğun ilgi gördü.

eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Programa toplam 60 kadın girişimci katıldı. Eğitimler, Etsy platformunun uzman danışmanı İbrahim Akçil tarafından verildi. Akçil, katılımcılara dijital mağaza açılışından başlayarak ürün listeleme stratejilerine, e-ihracat süreçlerinin inceliklerine ve lojistik planlamaya kadar kapsamlı bilgi aktarımı yaptı. Ayrıca uluslararası pazarlama yöntemleri, dijital görünürlük teknikleri ve özgün tasarımların markalaşma süreci üzerine uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

yerel üretimin küresel açılımı:

Programın temel hedefi, Denizli'de üretilen el emeği ürünlerin sınır ötesi pazarlarda değer kazanmasını sağlamak ve kadınların ekonomik katılımını güçlendirmek olarak belirlendi. Eğitim sayesinde katılımcılar hem teknik bilgi hem de pratik uygulama deneyimi kazanarak Etsy üzerinden uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurabilecek altyapıya erişti. Lojistikten fiyatlandırmaya, pazarlama kampanyalarından mağaza yönetimine kadar ayrıntıların işlendiği yoğunlaştırılmış oturumlar, girişimcilerin e-ihracat yolculuğunu hızlandırmayı amaçladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, GEKA ve Trendyol ortaklığında yürütülen bu girişim, yerel üretimin küresel rekabete hazırlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Proje yetkilileri, kadın girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerindeki kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

&quot;ÜRETEN KADINLARIN E-TİCARET YOLCULUĞU&quot; PROJESİ KAPSAMINDA, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT...

"ÜRETEN KADINLARIN E-TİCARET YOLCULUĞU" PROJESİ KAPSAMINDA, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ, GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) VE TRENDYOL İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "GİRİŞİMCİ KADINLAR ETSY İLE DÜNYAYA AÇILIYOR" EĞİTİM PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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