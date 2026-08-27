Denizlispor amatör kümeye başvurarak sahada kalma mücadelesi başlattı

Denizlispor amatör küme için resmi müracaatını tamamladı

Maddi ve yönetimsel krizlerle karşı karşıya kalan Denizlispor, 2026-2027 sezonunda amatör kümede mücadele edebilmek amacıyla resmi başvurusunu tamamladı. Kulübün geçmişte Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etmiş olması, yaşanan mali yükün yarattığı tedirginliği daha belirgin kılıyor; yine de son adım camiada bir nebze umut yarattı.

başvuru süreci ve kadro belirsizlikleri:

Haziran ayında mevcut oyuncularla yola devam edileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı, ancak sonrasında yaşanan ayrılıklar katılım konusunda soru işaretleri oluşturdu. Bu belirsizliklerin ardından yönetimin attığı başvuru adımı, taraftarın ve yerel çevrenin beklentisini artırdı. Gözler şimdi oluşturulacak yeni kadro ve sezon öncesi hazırlıklarına çevrildi.

mali tablo ve yönetimin önündeki engeller:

Yönetimin karşısındaki en büyük engeller arasında transfer yasağı ile birlikte yaklaşık 700 milyon TL olarak belirtilen ekonomik yük bulunuyor. Bu mali tablo, kulübün sahadaki varlığını sürdürebilmesi için atılacak adımları sınırlıyor ve sezonun ilk sınavı niteliğinde görülüyor.

kademe atlatmak için gereken adımlar:

Başvuru, kulübün yeniden yapılanma çabasının somut bir göstergesi olarak okunuyor. Yönetim ve teknik ekip için öncelik, mevcut kaynakları korumak, yeni kadroyu hızla şekillendirmek ve taraftar desteğini canlı tutmak olacak. Seyircilerin beklentisi ise nettir: takımın yeşil sahalardaki varlığının kesintisiz devam etmesi.

YEŞİL-SİYAHLI EKİP, YAŞANAN KADRO KRİZİ VE MALİ SIKINTILARA RAĞMEN 2026-2027 SEZONUNDA AMATÖR KÜMEDE SAHAYA ÇIKABİLMEK ADINA GEREKLİ ADIMLARI ATTI.