Zincirlikuyu İş Merkezi eğitim alanına dönüştü

1999 depreminde yıkılan Zincirlikuyu İş Merkezi, 27 yıl sonra hak sahipleri ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle yeniden inşa edilerek Öğretmenler Günü'nde hizmete açıldı. Binanın belediye hissesine düşen iki kat, modern donanımlı bir kütüphane olarak düzenlenirken, tesis aynı anda 228 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

Binanın teknik özellikleri

Tesisin toplam inşaat alanı 2 bin 529 metrekare olarak kaydedildi. Yapıda toplam 42 dükkân bulunuyor; kütüphaneye ayrılan bölüm ise hak sahipleri ile yürütülen çalışmanın sonucu olarak belediyeye düşen paytan oluşturuldu. Belediye hissesine düşen alan 964 metrekare büyüklüğünde ve iki katlı şekilde kurgulandı.

Kütüphane düzenlemesinde ışıklandırma, oturma düzeni, internet altyapısı ve kullanılan malzemelerin kalitesi öne çıkarıldı. Binanın ticari birimlerinin alt katlarda konumlanmasıyla hem esnaf faaliyetlerinin sürdürülebilmesi hem de eğitim mekânının ayrı bir kimlikle hizmet vermesi hedeflendi.

açılış töreni ve yetkililerin değerlendirmeleri

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, törende eğitim yatırımlarına bir yenisini eklediklerini ifade etti ve son üç yılda açılan kütüphaneleri sıraladı: Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Kütüphanesi ve bugün açılan Zincirlikuyu kütüphanesi. Özlü, arsanın ve çarşının eski haline dikkat çekerek sayısız engelin aşıldığını ve hak sahiplerinin çabasıyla projenin tamamlandığını belirtti.

Özlü, binanın kütüphane dışındaki bölümlerinin hak sahibi esnafların ticari birimlerinden oluştuğunu ve asıl yapımın hak sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Kütüphanenin 964 metrekarelik alanı, iki katlı düzeni ve 228 kişilik kapasitesiyle modern bir eğitim alanı olarak tasarlandığına dikkat çekti.

Düzce Valisi Mehmet Makas ise kütüphanelerin önemine vurgu yaparak yetkililere teşekkür etti. Vali Makas, okumayı teşvik eden bir geleneğin mirasçıları olduklarını belirtti ve kazandırılan tesisin öğrenciler, öğretmenler ve okuma sevdalıları için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Açılışla birlikte kütüphane, öğrencilerin ve kitapseverlerin kullanımına sunuldu. Yeniden inşa edilen Zincirlikuyu İş Merkezi, hem ticari hayatı hem de kültürel ve eğitsel ihtiyaçları aynı bina içinde karşılayacak şekilde düzenlenmiş oldu.

ZİNCİRLİKUYU İŞ MERKEZİ AÇILDI