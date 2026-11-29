Derbide hata yok: Galatasaray çıkış peşinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puanda zirvede yer alıyor ve derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

deplasman karnesi ve takım formu:

Bu sezon ligde Galatasaray, deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Dış sahadaki zaferler arasında Erzurumspor FK (4-0), Başakşehir (3-2), Gençlerbirliği (1-0) ve Konyaspor (4-0) bulunuyor; tek yenilgi ise Trabzonspor'a (0-4) karşı geldi.

Takımın genel formu da dikkat çekici: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona mağlubiyetinin ardından Galatasaray, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyetler aldı. Son dönemde ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor; Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille, Stuttgart ve Aston Villa yenildi.

kadro, cezalar ve sakatlıklar:

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle derbide takımın başında olamayacak. Saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer alacak. Buruk, Beşiktaş karşısında galibiyet alması halinde, kulüp kariyerinde burada üçüncü deplasman zaferine ulaşarak Gündüz Kılıç ile aynı sayıya çıkma fırsatını yakalayacak.

Sarı kart sınırında olan oyuncular arasında Roland Sallai ve Davinson Sanchez bulunuyor; bu iki oyuncu derbide sarı kart görürse gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Rafael Leao ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giymeyecek.

Victor Osimhen'in Beşiktaş karnesi de öne çıkıyor. Nijeryalı golcü, siyah-beyazlılara karşı ligde olmak üzere toplam 4 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti; takım bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Osimhen ile Roland Sallai'nin son durumları son antrenmandan sonra netleşecek.

yeni transferler ve savunma endişeleri:

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu, Beşiktaş karşısında görev alırlarsa ilk derbi deneyimlerini yaşayacaklar. Savunma performansına dair veriler ise uyarıyor: Galatasaray ligde oynadığı 12 maçta 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü ve bu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte kalede Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz 1 maçta görev aldı.

Son dönemde iki takım arasındaki sertlik de dikkat çekici; Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 karşılaşmada 4 kez kırmızı kart gördü. Bu maçlarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray için derbinin önemi iki yönlü: hem şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istememek hem de Beşiktaş ile puan farkını açmak. Teknik kadro ve oyuncular, ceza ve sakatlıklara rağmen sahadan galibiyetle ayrılmak adına stratejisini bu hedefe göre şekillendirecek.

GALATASARAY GOL SEVİNCİ (ARŞİV)