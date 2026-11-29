Eskişehirspor yönetimi büyükşehir başkanını ziyaret etti

Ulaş Entok başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Heyet, görüşmede kulübe gösterilen ilgi, verilen destek ve nazik misafirperverlik için teşekkürlerini sundu.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda öncelikle belediyenin kulübe yönelik yaklaşımı ve sağlanan desteğin önemi üzerinde duruldu. Kırmızı Şimşekler heyeti, ilgi ve katkılar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

kulüpten verilen mesaj:

Eskişehirspor yönetimi, yapılan ziyarette özellikle destek ve misafirperverlik için Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti ve ilişkilerin sürdürülmesine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİRSPOR KULÜP BAŞKANI ULAŞ ENTOK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’Yİ ZİYARET ETTİ.