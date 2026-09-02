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Derbilerde 1-0 hakimiyeti: Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sık görülen sonucu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 102 yıllık rekabette en sık görülen skor 1-0; 80 maç bu sonuçla bitti, Fenerbahçe 41, Beşiktaş 39 galibiyet aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Derbilerde 1-0 hakimiyeti: Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sık görülen sonucu

Derbi istatistiklerinin özeti:

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabette öne çıkan sonuç, tüm kulvarlarda açıkça 1-0 oldu. İki ezeli rakip arasında oynanan karşılaşmaların 102 yıllık tarihinde, toplam 80 maç tek gollü sonuçla tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 41, Beşiktaş 39 kez 1-0 galibiyeti elde etti.

Genel galibiyet sayılarında ise sarı-lacivertlilerin rakibe karşı üstünlüğü sürüyor; kulüpler arasındaki toplam galibiyet sayısı 137-130 olarak kayıtlarda bulunuyor.

Son lig maçları:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında iki takım 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Son dönemde lig düzeyindeki randevularda 1-0 skoru sık görülüyor: oynanan son 4 lig maçının 3’ü bu skorla sonuçlandı.

2024-2025 sezonunda Kara Kartal, Dolmabahçe’de Alex Oxlade-Chamberlain’ın, Kadıköy’de ise Gedson Fernandes’in golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz sezon yapılan müsabakalardan son lig maçı 5 Nisan 2026 tarihinde oynandı; bu karşılaşmada Kanarya, Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 3 puanı aldı.

Türkiye Kupası ve tarihsel notlar:

Türkiye Kupası bağlamında ise 1-0 skoru son olarak 5 Şubat 2017 tarihinde kaydedildi ve o maçta Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu uzun zaman dilimindeki tekrar, derbinin genel eğilimini destekliyor: maçların sık sık düşük skorlu, dengeli ve bir pozisyonun belirleyici olduğu mücadeleler şeklinde geçtiği görülüyor.

Özetle, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbilerde tek farklı sonuçların baskınlığı, karşılaşmaların rekabetçi ve savunma ağırlıklı karakterini yansıtıyor. 1-0’lık skor hem taraftarların hem de istatistiklerin sıkça karşılaştığı bir son olarak kayıtlarda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ DEV REKABETTE BUGÜNE KADAR TÜM KULVARLARDA EN ÇOK 1-0&#039;LIK SKOR...

BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ DEV REKABETTE BUGÜNE KADAR TÜM KULVARLARDA EN ÇOK 1-0'LIK SKOR GÖRÜLDÜ (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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