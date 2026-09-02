Erciyes'e uluslararası standartlarda 17 bin 500 metrekarelik atletizm tesisi kazandırıldı

Erciyes'te atletizme yeni merkez:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı süren atletizm pistinde incelemelerde bulundu. Projenin şehre ve bölge sporcularına katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, yetkililerden proje ve yapım sürecine ilişkin detaylı bilgi aldı.

Tesisin teknik özellikleri:

İncelemelerin odağında yer alan atletizm tesisi, 17 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde planlandı. Tesis; 6 kulvarlı tartan koşu pisti, doğal rulo çimden oluşan 7 bin 957 metrekarelik atletizm sahası, atma ve atlama branşlarına özel antrenman alanları, soyunma odaları ve teknik birimleri kapsıyor. Başkan Büyükkılıç, projenin atletizmin tüm branşlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirterek açıklama yaptı: "Hatırlanacağı üzere burada 8 tane UEFA standartlarında futbol sahası, aynı zamanda olimpik yüzme havuzumuz, ayrıca fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimiz de tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, standartlara uygun. Tartan pistin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak."

Hedefler, destek ve süreç:

Başkan Büyükkılıç, tesisin tamamlanmasının Kayseri'yi spor altyapısı ve yüksek irtifa kampçılığı açısından güçlendireceğini vurguladı. İncelemeler sırasında Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da yer aldı ve yapım aşamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Büyükkılıç, projedeki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek "Kayseri’mize önemli bir tesisi kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erciyes'in gastronomiyle birlikte sporun merkezi olma yönündeki planlarına değinen Başkan, şehrin 2029 Dünya Spor Başkenti ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanlarına yakışır yatırımların sürdüğünü aktardı.

Tesisin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki antrenman, kamplar ve organizasyon kapasitesinin artması; yerel sporculardan uluslararası etkinliklere kadar geniş bir kullanım yelpazesinin ortaya çıkması hedefleniyor. Büyükkılıç, tartan pistin tamamlanmasının projenin fiilen bitişini sağlayacağını belirterek tesisin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ŞEHRİN YÜKSELEN DEĞERİ ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE YAPIM ÇALIŞMALARI SÜREN ATLETİZM PİSTİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK SON DURUMA DAİR DETAYLI BİLGİ ALDI.