Nato yüksek komutanından AP'de Türkiye vurgusu: savunma sanayine daha fazla entegrasyon çağrısı

Toplantının ana hatları:

Avrupa Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu'nda konuşan SACEUR Orgeneral Alexus G. Grynkewich, AB ile NATO arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Grynkewich, Avrupa'daki artan saldırı tehditleri ve küresel riskler ışığında NATO'nun kıtanın savunmasında merkezi bir rol oynadığını belirtti.

Komisyon toplantısında Grynkewich, özellikle üretimli savunma sanayii politikalarının önemine dikkat çekti ve bu çerçevede Türk savunma şirketlerinin AB-NATO ortaklığında yer almasının gerekliliğini dile getirdi.

Ankara zirvesinin sonuçları ve sektör etkileri:

Grynkewich, Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Endüstrisi Forumunda yüzlerce sanayi kuruluşunun bir araya geldiğini ve yüksek tespit ile takip gibi farklı alanlarda 50 milyar euroyu aşan sözleşmeler imzalandığını aktardı. Buna atıfta bulunarak, NATO ve AB tarafından teşvik edilen yerli üretim odaklı politikaların Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk savunma şirketleri için önemli fırsatlar yarattığını söyledi.

Bu değerlendirme, AB-NATO işbirliğinin yalnızca stratejik değil aynı zamanda ekonomik ve endüstriyel sonuçları da olduğuna işaret ediyor. Grynkewich'in ifadeleri, savunma tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık ve entegrasyon çağrısı niteliği taşıdı.

Askeri Schengen ve altyapı maddesi:

Toplantıda ayrıca yeni bir işbirliği önerisi olarak askeri Schengen vizesi politikası ele alındı. Bu uygulama, askerî unsurların ülke sınırları arasında daha hızlı ve düzenli hareket etmesini amaçlıyor ve bunun için Avrupa genelinde mevcut altyapının modernize edilmesi gerektiği vurgulandı.

Komisyon, eskiyen demir yolları, otoyollar ve köprüler gibi altyapı unsurlarının, modern savaş araçlarının taşıma yükünü karşılayacak şekilde güçlendirilmesi için 4,7 milyar euro civarında bir bütçe önerildiğini bildirdi. Bu yatırımların, askeri hareket kabiliyetini artırmasının yanı sıra lojistik ve sivil taşımacılık üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Grynkewich'in konuşması, AB ile NATO arasındaki işbirliğinin hem güvenlik hem de endüstri boyutunda geliştirilmesi gerektiğini öne çıkarırken, Türk savunma sanayisinin bu sürece dahil edilmesinin önemine özel vurgu yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuşan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, AB-NATO işbirliğinde Türk savunma sanayisine de yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ankara’daki NATO Zirvesi Savunma Endüstrisi Forumu’nda yüzlerce sanayi şirketi, yüksek tespit ve takip de dahil farklı alanlarda 50 milyar euroyu aşan sözleşmeler yaptı. Görüyoruz ki NATO ve AB üretimli savunma sanayii politikaları Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk savunma şirketleri için önemli" dedi.