Derindeki batığa ulaşmak önceliğimiz; TCG Alemdar yarın Girne açıklarında

Arama-kurtarma çalışmaları ve destek gemisi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Girne Limanı'nda kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek arama-kurtarma faaliyetlerindeki son durumu aktardı. Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın çalışmalara başladığını, ikinci kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın ise yarın Girne açıklarında olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, operasyonun hassasiyetine vurgu yaparak çalışmaların zaman alabileceğini, ancak aramaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kayıpların durumu:

Erhürman, faciaya ilişkin rakamları paylaşarak 20 kişinin kayıp olduğunu, 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Limanda bekleyen kayıp yakınlarına seslenen Cumhurbaşkanı, yaşanan acının derin olduğunu ve yetkililerin gelişmeler hakkında yakınlarıyla düzenli bilgilendirme yapacağını söyledi. Erhürman, "bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak" gerektiğini vurguladı ve TCG Işın ile Alemdar'ın bu hedef doğrultusunda birlikte çalışacağını belirtti.

Soruşturma ve teknik incelemeler:

Facianın ardından başlatılan yargı sürecinin hızla sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de devam ettiğini ifade etti. Yetkililer, hem arama-kurtarma operasyonlarının hem de soruşturmaların eş zamanlı ilerlediğini; delil toplama, batığa erişim ve can güvenliği önlemlerinin öncelik taşıdığını belirtti. Yetkililer, bugün beklenen sonucun çıkmaması halinde Alemdar'ın ulaşmasıyla çalışmaların eskisinden daha kapsamlı devam edeceğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın yarın Girne'ye gelerek gemi faciasında kaybolan 20 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine destek vereceğini söyledi.