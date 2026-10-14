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Destici: PKK şartsız silah bırakacak ve vurguncular bedeli ödemeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın kampları boşaltmasının ancak şartsız, pazarlıksız silah bırakma ve kendini feshetmeyle mümkün olacağını; vurguncuların zararlarının tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Destici: PKK şartsız silah bırakacak ve vurguncular bedeli ödemeli

BBP lideri basın toplantısında gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, acılı aileye başsağlığı diledi.

Fon soruşturması ve vurgun iddiaları:

Destici, uzun süredir gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin vurgunla elde edilen paraların kuruşuna kadar geri alınması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır" ifadelerini kullandı ve 500 bine yakın bir zarar gören vatandaşımız var sözünü yineledi.

BBP lideri, vurguncuların maliyetinin devlet hazinesinden karşılanmaması gerektiğini; aksine bu paranın vurgunculardan tahsil edilmesi gerektiğini belirterek, "hiçbir ayrım gözetilmemelidir" diye konuştu.

PKK'nın kampları ve terörsüz Türkiye vurgusu:

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kuzey bölgesindeki 4 kampı boşaltmasına değinen Destici, örgüte güvenilemeyeceğini belirtti. "Biz devletimize güveniyoruz, ancak PKK'ya, bu Amerikan ve İsrail uşağı teröristlere güvenmiyoruz" dedi ve örgütün durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek. Bunun başka yolu yok".

Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına ilişkin değerlendirme:

Destici, Azerbaycan'da kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin soruya yanıtında laiklik konusunu ele aldı. "Azerbaycan anayasasında laiklik olduğu ifade edilmektedir. Bizde de var. Laiklik maalesef Türkiye'de de uzun yıllar yanlış yorumlanmış ve bir inanç hürriyeti zulmüne dönüşmüştür. 28 Şubat süreci hâlâ gözlerimizin önündedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 28 Şubat sürecinin ülkeye ağır bedeller getirdiğini sıralayan Destici, ekonomik ve sosyal etkiler ile demokrasinin askıya alınmasının sonuçlarına dikkat çekti ve Azerbaycan'ın benzer bedeller ödemesini istemediklerini belirtti.

BBP LİDERİ DESTİCİ, PARTİ GENEL MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME DAİR...

BBP LİDERİ DESTİCİ, PARTİ GENEL MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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