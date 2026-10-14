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Bandırma'da ticaret odası yarışı öncesi belediyeye tarafsızlık çağrısı

Bandırma Ticaret Odası seçimleri öncesi aday Süleyman Tümay Özbeyli, belediyenin tarafsızlığını sorgulayarak Başkan Dursun Mirza’dan yanıt istedi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bandırma'da ticaret odası yarışı öncesi belediyeye tarafsızlık çağrısı

Bandırma'da ticaret odası yarışı öncesi belediyeye tarafsızlık çağrısı:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 Kasım 2026 tarihinde yapılacak Ticaret Odası seçimleri öncesinde, 11. Meslek Grubu Meclis Üyesi Adayı Süleyman Tümay Özbeyli belediyenin sürece müdahil olduğu iddiasıyla Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya sorular yöneltti.

belediye şirketi üzerinden aday gösterme iddiası:

Özbeyli, açıklamasında Bandırma Belediyesinin ortağı olduğu Bandırma İnsan Kaynakları İnşaat Nakliye Temizlik Sağlık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinden, belediye şirketlerinin müdürü Ali Sandık'ın mavi listeden aday gösterilmesine tepki gösterdi. Aday gösterme sürecinin belediyenin kurumsal kimliğiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özbeyli, konuyu daha önce Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ile görüştüğünü ancak taleplerinin karşılık bulmadığını kaydetti.

tarafsızlık vurgusu ve çağrı:

Aday, yerel yönetimin tarafsız kalmasının önemine dikkat çekerek, seçimlerin kurumların itibarını zedelememesi gerektiğini belirtti. Özbeyli, "Derdimiz şahıslar değil, kurumların itibarıdır" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bandırma Belediyesi Bandırmalıların, Bandırma Ticaret Odası ise üyelerinindir. Ticaret Odası seçimleri kişisel kırgınlıkların rövanş alanı değildir."

Özbeyli'nin açıklaması, seçim sürecinde belediye ile adaylar arasındaki ilişkilerin ve kurumların tarafsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BANDIRMA TİCARET ODASI SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELEDİYEYE TARAFSIZLIK ÇAĞRISI

BANDIRMA TİCARET ODASI SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELEDİYEYE TARAFSIZLIK ÇAĞRISI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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