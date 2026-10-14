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Kardeşliğe saygı çağrısı: İZAZDER'den sosyal medyaya sağduyu uyarısı

İzmir Azerbaycan Derneği Başkanı Perviz Altay, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin günlük tartışmalarla zedelenmemesi için sağduyu ve saygı çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kardeşliğe saygı çağrısı: İZAZDER'den sosyal medyaya sağduyu uyarısı

İZAZDER'den sağduyu çağrısı

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki uzun süreli kardeşlik bağlarının sosyal medyadaki gündelik tartışmalar nedeniyle zedelenmemesi gerektiğini vurguladı. Altay, iki ülke arasındaki ilişkinin ortak tarih, dil ve kültürle birlikte halkların birbirine duyduğu sevgi ve güvene dayandığını hatırlattı.

Paylaşımlarda sağduyu çağrısı:

Altay, sosyal medya paylaşımlarının iki halkın ortak düşüncesi gibi yorumlanmaması gerektiğini belirterek, birkaç hesabın paylaşımı üzerinden genelleme yapmanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyledi. Kardeşlik, birbirimizin sevincini ve acısını paylaşmak kadar birbirimize saygı duymayı da gerektirir ifadelerini kullanan Altay, kırıcı sözlerin yeni kırgınlıklar doğurmaması gerektiğini belirtti.

Başkan, medya kuruluşları, yorumcular ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrı yaparak bilgi ile yorumun ayrılmasını ve doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların paylaşılmamasını istedi. Altay, iki ülkenin ilişkilerini ilgilendiren konularda kullanılan dilin karşılıklı güveni gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Şuşa Beyannamesi'ne vurgu ve diplomatik saygı:

Altay, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerini pekiştirdiğini hatırlattı ve bu belgenin sağladığı dayanışma zeminine dikkat çekti. Beyannamenin ilişkilere kazandırdığı değerin bilinmesi gerektiğini söyleyen Altay, farklı görüşlerin ifade edilebileceğini ancak bu görüş ayrılıklarının iki halk arasındaki dostluğa yansıtılmaması gerektiğini belirtti.

Altay, iki egemen devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın kendi kararlarına saygı gösterilmesinin önemine işaret etti. Bir millet, iki devlet olarak birlikte güçlüyüz sözleriyle açıklamasını sonlandıran Altay, İZAZDER'in kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Dernek başkanının çağrısı, sosyal medya ortamında artan yorum ve paylaşımlar karşısında karşılıklı anlayış, doğrulama ve nezaketin önemine dikkat çekiyor; Altay, böylelikle iki ülke halkları arasındaki köklü bağların korunmasını hedefliyor.

İZMİR AZERBAYCAN DERNEĞİ (İZAZDER) BAŞKANI PERVİZ ALTAY

İZMİR AZERBAYCAN DERNEĞİ (İZAZDER) BAŞKANI PERVİZ ALTAY

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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