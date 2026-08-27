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Dev kruvaziyer Mein Schiff 5 Bodrum'a binlerce misafirle yanaştı

Malta bandıralı yolcu gemisi Mein Schiff 5, 295 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde; Mikonos'tan Bodrum'a gelerek 2 bin 756 yolcu getirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:37

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dev kruvaziyer Mein Schiff 5 Bodrum'a binlerce misafirle yanaştı

Gemi ve teknik özellikleri:

Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaşan Mein Schiff 5, maliyeti 620 milyon dolar olan bir yolcu gemisi olarak dikkat çekti. 2016 yılında Finlandiya'da üretilen geminin boyu 295 metre, genişliği ise 36 metre olarak kaydedildi. Malta bayraklı olan gemi, kabin ve ortak kullanım alanlarıyla deniz yolculuğu için tasarlanmış büyük ölçekli bir seyahat aracı niteliğinde.

Bodrum rotası ve yolcu profili:

Geminin Bodrum'a gelişi, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gerçekleşti. İstanbul ve Ege hattı dışında kalan rotalarla ilgili bilgi verilmemekle birlikte, akşam saatlerinde geminin Girit Adası'na hareket edeceği belirtildi. Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu yolcuların bulunduğu, toplam 2 bin 756 yolcu ile 954 personelin yer aldığı bildirildi.

Bodrum limanına yanaşan bu tür büyük yolcu gemileri, turizm hareketliliğini artırırken liman ve şehir altyapısında kısa süreli yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer ve liman işletmecileri, yolcuların güvenli iniş-biniş işlemleri ile kent içi ulaşım koordinasyonuna odaklanıyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN 620 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ &quot;MEİN SCHİFF 5&quot; ADLI YOLCU GEMİSİ...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN 620 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ "MEİN SCHİFF 5" ADLI YOLCU GEMİSİ, TOPLAM 2 BİN 756 YOLCU GETİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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