Malatya’dan Romanya’ya köprü: iş dünyasına yatırım çağrısı

Romanya yatırım fırsatlarını Malatya’da anlattı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Ağustos 2026 olağan meclis toplantısına konuk olan Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay, Malatyalı iş insanlarını Romanya’ya yatırım yapmaya davet etti. Toplantı, Meclis Başkanı Hakan Er yönetiminde gerçekleştirildi; MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve Romanyalı heyet bir araya geldi.

Mevcut ticaret ve üretim verileri ışığında değerlendirme:

Sadıkoğlu, konuşmasında Türkiye ile Romanya arasında güçlü bir tarihî ve kültürel bağ bulunduğunu vurguladı ve bu yakınlığın ticari ilişkilere zemin hazırladığını belirtti. Malatya’dan Romanya’ya yönelik ihracatın 2025’te önceki yıla göre yüzde 2 artışla 3,5 milyon dolar seviyesine çıktığını, ancak bu yılın ilk 6 ayında zirai don nedeniyle kayısı üretiminin olmaması nedeniyle ihracatın yüzde 70 düşüşle 514 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

İş birliği ve dayanışma vurgusu:

Toplantıda Sadıkoğlu, hedefin ihracatı artırmak ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde Romanya’dan gelen ekiplerin hem arama-kurtarma faaliyetleri hem de yardım malzemesi dağıtımında yer aldığına dikkat çekerek Romanyalı kardeşlere teşekkür etti. Bu ifadeler, ziyaretin sadece ticari değil aynı zamanda insani ve diplomatik boyutunun da öne çıktığını gösterdi.

Atalay ise meclis üyelerine Romanya’daki yatırım fırsatlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun içeriğine dair detaylar toplantı gündeminde yer aldı ve heyet ile oda üyeleri arasında karşılıklı temasların artırılması kararlaştırıldı. Ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırma ve Malatya iş dünyasının alternatif pazar ve yatırım olanaklarını değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

Toplantı programı kapsamında ayrıca Oda üyeliklerinde 25 yılını dolduranlara vefa plaketi takdim edildi; bu tören, yerel iş dünyasının sürekliliği ve kurumsal bağlılığına dikkat çekti.

ROMANYA’NIN YATIRIM KAPILARI MALATYA İŞ DÜNYASINA AÇILIYOR