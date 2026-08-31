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Deveboynu yarımadası milli park ilan edildi: Van Gölü sahili koruma altına alındı

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Gevaş ve Tatvan sınırındaki Deveboynu Yarımadası, 'Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı' olarak koruma altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Deveboynu yarımadası milli park ilan edildi: Van Gölü sahili koruma altına alındı

Karar resmî gazetede yayımlandı:

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van’ın Gevaş ve Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan alan, "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle bölge, hukuki ve idari açıdan koruma statüsü kazanmış oldu.

Bakanın değerlendirmesi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nı değerlendirerek alanın koruma altına alınmasının önemine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Van Gölü’nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası’nı koruma altına aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Van’ımıza, Bitlis’imize ve ülkemize hayırlı olsun

Koruma, miras ve bölgeye yansımaları:

İlan, alanın doğal ve tarihi değerlerinin korunması, yaban hayatının gözetilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla atılmış bir adım olarak öne çıkıyor. Milli park statüsü, uygulamada koruma planlarının hazırlanmasını, yönetim düzenlemelerinin netleştirilmesini ve bölgedeki faaliyetlerin denetlenmesini getirecek. Kararın, bölgenin ekoturizm potansiyelini değerlendirme ve ziyaretçi yönetimi açısından yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Gevaş ve Tatvan sınırlarında kalan bu alanın milli park ilan edilmesi, hem yerel hem de ulusal düzeyde doğal mirasın korunmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulama sürecinde yönetim planlarının ve koruma tedbirlerinin nasıl hayata geçirileceği, ilgili kurumların çalışmalarıyla şekillenecek.

RESMÎ GAZETE&#039;DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE VAN&#039;IN GEVAŞ VE BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİ...

RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE VAN'IN GEVAŞ VE BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN ALAN, "VAN GÖLÜ DEVEBOYNU YARIMADASI MİLLİ PARKI" İLAN EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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