Devlet sahada: Adana ve Osmaniye depremlerinde can kaybı bildirilmedi

Ömer Çelik’in açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Çelik, bugün Adana Saimbeyli–Feke hattı ile Osmaniye Düziçi’nde gerçekleşen depremlerde gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığını belirtti.

Çelik, 6 Şubat depremlerinin yarattığı derin travmaya dikkat çekerek, o dönemde büyük can kayıpları ve geniş çaplı yıkım yaşandığını hatırlattı ve sonrasında yürütülen yeniden yapılanma ile afet yönetimi modellerinin güçlendirildiğini vurguladı.

saha çalışmaları ve koordinasyon:

Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi 7/24 esasına göre çalışıyor. AFAD, Kızılay, jandarma, polis, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil servisleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler ile diğer ilgili birimler sahada koordineli biçimde görev yapıyor. Çelik, bu model sayesinde herhangi bir olumsuz durumda ilgili birimlerin hızla müdahale ettiğini ve tek bir vatandaşın sahipsiz bırakılmayacağını söyledi.

Yerel yönetimler ve valiliklerin öncülüğünde yürütülen saha taramalarında şimdiye kadar Adana ve Osmaniye için olumsuz bir rapor alınmadı. Çelik, atlanmış bir durum olabileceği ihtimaline karşı taramaların sürdüğünü ve tüm alanlarda detaylı inceleme yapıldığını ifade etti.

okullar, psikososyal destek ve dezenformasyon uyarısı:

Çelik, eğitimin öncelikli konulardan olduğunu belirterek İl Milli Eğitim Müdürlerinin sahada olduğunu ve şu ana kadar okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Buna göre, aksi yönde resmi bir uyarı gelmediği sürece eğitim öğretim devam edecek.

Ayrıca depremden etkilenen özellikle yaşlılar ve çocuklar için Bakanlıklarca psikososyal destek sağlandığını söyleyen Çelik, vatandaşların gerekli yardım ve yönlendirmelere kolay erişebilmesi için muhtarlar ve sahadaki görevlilerle iletişime geçilmesini istedi.

Çelik, sosyal medyada yayılan ve farklı olaylara ait görüntülerin depremle ilişkilendirilerek panik yaratabileceğine dikkat çekti ve vatandaşları resmi kurumların açıklamalarını takip etmeye çağırdı. Valiliklerin, kaymakamlıkların ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların sosyal medya hesaplarının güvenilir bilgi kaynakları olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Çelik, devletin tüm kurumlarının 7/24 sahada olduğunu, vatandaşların herhangi bir zarar, hasar ya da tespit edilmemiş bir durum gördüklerinde doğrudan yetkililere bildirimde bulunmaları gerektiğini vurguladı ve Adana ile Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK