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Devriye sırasında incelemeye alınan park halindeki motosiklet çalıntı çıktı

Eskişehir'de devriye ekiplerinin durduğu 26 MA 128 plakalı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi; motosikleti bırakan şüpheliler aranıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Devriye sırasında incelemeye alınan park halindeki motosiklet çalıntı çıktı

Devriye sırasında incelemeye alınan park halindeki motosiklet çalıntı çıktı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak'ta park halinde bulunan bir motosikleti şüphe üzerine inceledi. Yapılan sistem sorgusunda 26 MA 128 plakalı motosikletin çalıntı olarak arandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Polis ekipleri, ilk incelemenin ardından bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sorgulamada aracın çalıntı kaydının çıkmasıyla birlikte olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Polis çalışması ve hedef:

Ekipler, motosikleti sokağa bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapıldığı ve gerekli kayıtların incelendiği bildirildi.

ÇALINTI MOTOSİKLET

ÇALINTI MOTOSİKLET

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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