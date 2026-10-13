Didim açıklarında motor arızası: 3'ü çocuk 17 göçmen kurtarıldı, şüpheli gözaltında

Didim açıklarında kurtarma operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir özel teknenin motor arızası yapması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Olayda 3’ü çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmen kurtarıldığı; bir göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Müdahale ve kurtarma işlemleri:

Edinilen bilgiye göre, sürüklenen tekneden yardım talebi alındıktan sonra görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) bölgeye intikal etti. Ekipler özel teknedeki düzensiz göçmenlere ulaşarak tahliye işlemini gerçekleştirdi. Haber takibi sırasında aktarılan ayrıntılarda, tekne içerisinden 14 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldığı ve bir şüphelinin yakalandığı ifadesi de yer aldı.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, kurtarılanların sağlık ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ile soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Resmi açıklamalardaki sayısal detaylarda yer alan farklılıkların doğrulanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

AYDIN’DA 17 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI, 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI