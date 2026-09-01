Didim açıklarında Sahil Güvenlik lastik botta 22 düzensiz göçmen yakaladı

Operasyonun işleyişi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Belirlenen koordinatlara sevk edilen Sahil Güvenlik Botu kısa sürede bölgeye ulaşarak hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Bot içerisindeki kişiler arasında 15 Sudan, 6 Etiyopya ve 1 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen bulundu; bunlardan 2’si çocuktu. Ekipler, tespit ve müdahale sürecini planlı şekilde gerçekleştirerek bölgedeki riskleri en aza indirmeye çalıştı.

Göçmenlerin sağlık ve sevk süreci:

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Yapılan muayenelerin ardından ilgili usullere göre işlem tesis edilerek şahıslar Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Sahil Güvenlik yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE 2'Sİ ÇOCUK 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.