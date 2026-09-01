Samsun’da adli yıl Onur Anıtı'nda çelenk töreniyle açıldı

2026-2027 adli yılı, Samsun'da geleneksel çelenk sunma töreniyle resmen başladı. Tören, Onur Anıtı önünde gerçekleştirildi ve hukuk camiasının temsilcileri bir araya geldi.

katılımcılar ve çelenk sunumu:

Törene Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noter Odası Başkanı Türkay Tezir katıldı. Katılımcılar anıta çelenk sundu ve tören protokolü çerçevesinde düzenlemeler yapıldı.

anma ve törenin kapanışı:

Çelenk sunumunun ardından, görevleri başında hayatını kaybeden hukukçular, şehitler ve tüm vefat edenler için saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ile sonlandırıldı.

Tören boyunca sergilenen saygı ve birlik mesajı, yeni adli yılın mesleki sorumluluk ve anma bilinciyle başlamasına işaret etti. Katılımcıların kısa ama düzenli programı, adli yıl açılışının ağırlığını yansıttı.

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA ÇAKMAK,