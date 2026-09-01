Manavgat'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil bahçedeki ağaca asılı kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda yaralanan olmadı.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Berat K. idaresindeki 07 CFK 857 plakalı otomobil, hakimiyeti kaybetmesi sonucu bahçe yönüne yöneldi ve bahçe kenarında bulunan ağacın arasında asılı kaldı. Araçtakilerin durumu kazayı yara almadan atlatmalarını sağladı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi bildiriminin ardından 112 sağlık ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde araçtakilerin herhangi bir yaralanma belirtisi göstermediği tespit edildi.

MANAVGAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU