Pamukkale'de paylaşılan evde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aynı evi paylaşan iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 27 yaşındaki M.C.A. bacağından yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Olay, Yunusemre Mahallesi 1428 Sokak’ta bulunan bir apart dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve ev arkadaşlarından biri, 27 yaşındaki M.C.A.'yı bacağından bıçakladı.

Yaralanan M.C.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şüphelinin teslim oluşu ve soruşturma:

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli, polis ekiplerine olay yerinde teslim oldu ve gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, olay yeri inceleme ekiplerince ele geçirilerek delil olarak alındı.

Olayla ilgili işlemler devam ederken, polis ekipleri olayın çıkış sebebini ve gelişimini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Yetkililer, hem olayın hem de tarafların ifadesinin değerlendirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, OLAYDA KULLANILAN BIÇAK DA OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.