Bingöl'de jandarma operasyonları: kenevir, uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir dizi operasyona imza attı. Ekiplerin müdahaleleri, hem uyuşturucu ile mücadele hem de silah kaçakçılığı ve aranan şahıslara yönelik takiplere odaklandı.

Operasyonda ele geçirilenler:

Yürütülen operasyonlarda 2 bin 427 kök kenevir/skunk bitkisi, 54 gram esrar ve 9 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç ve adres aramalarında ayrıca 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği ile çok sayıda fişek ve şarjör bulundu. Operasyonlarda gece görüş dürbünü ve çeşitli dürbünler de ele geçirildi.

Çalışmalar, kent genelinde güvenliği sağlama ve suç zincirlerini kırma hedefiyle planlanıp uygulandı; ele geçirilen malzemeler kriminal incelemeye gönderildi.

Arananlar ve idari işlemler:

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 7 aylık hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Genel çalışmalarda toplam 29 şüpheli yakalanırken, 1 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında gerekli idari işlemler yapıldı ve toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN HUZUR VE GÜVENLİK OPERASYONLARI