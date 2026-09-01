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Datça açıklarında iki ayrı kurtarma operasyonunda 13 kişi sağ salim kurtarıldı

Datça açıklarında yapılan müdahalede Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı olayda sürüklenen toplam 13 kişiyi güvenli limanlara taşıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Datça açıklarında iki ayrı kurtarma operasyonunda 13 kişi sağ salim kurtarıldı

Datça açıklarında kurtarma operasyonları

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında kıyı güvenlik ekipleri, iki ayrı denizde sürüklenme ihbarına hızla müdahale etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri, olayların her ikisinde de denizde bulunan kişileri alarak kıyıya güvenli şekilde çıkardı.

İlk olay:

Edinilen bilgiye göre, Datça açıklarında 9 kişi şişme lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra botun sürüklenmesi üzerine yardım talep edildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri kısa sürede ulaştı ve yürütülen kurtarma çalışması sonucunda 9 kişiyi bottan alarak Palamutbükü Limanına getirdi.

İkinci olay:

Diğer olayda ise Datça açıklarında iki ayrı kürek sörfü ile denize açılan toplam 4 kişi sürüklenme nedeniyle yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan müdahale sonucu 4 kişi kurtarılarak Datça Limanına getirildi.

Her iki olayda toplam 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kıyıya ulaştırıldı. Yetkililer, denize açılanların olası risklere karşı ekipman ve iletişim imkanlarını kontrol etmelerinin önemini vurguladı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA DENİZE AÇILAN 13 KİŞİ, KULLANDIKLARI DENİZ ARAÇLARININ...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA DENİZE AÇILAN 13 KİŞİ, KULLANDIKLARI DENİZ ARAÇLARININ SÜRÜKLENMESİ ÜZERİNE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU. İHBARLARIN ARDINDAN BÖLGEYE SEVK EDİLEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, İKİ AYRI OLAYDA TOPLAM 13 KİŞİYİ KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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