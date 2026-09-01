Silopi'den Cambridge'e 66 başarı hikayesi TÜRGEV'in Yıldız kampında birleşti

Yıldız Öğrenci Kampı buluşması:

TÜRGEVin 30. yılına denk gelen Yıldız Öğrenci Kampı, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve bilim, sanat ile gönüllülük alanlarında öne çıkan 66 genç kız, üç günlük program boyunca deneyimlerini paylaştı, kişisel ve akademik hedeflerini alanında yetkin isimlerle değerlendirdi.

Kamp; yurt, burs ve platformlardan mezun ya da devam eden öğrencileri bir araya getirerek hem mesleki yönelimlere hem de toplumsal sorumluluğa odaklandı. Programda katılımcılar atölye çalışmaları, panel oturumları ve bireysel paylaşım seanslarıyla birbirlerinden faydalandı.

Silopi'den Cambridge'e örnek hikâyeler:

Mihriban Tanrıkolu Silopi'den kampa katılan gençlerden biri. Lise 10. sınıfta katıldığı bir iftar programı sonrası GİF ile tanıştığını anlatan Tanrıkolu, 11. sınıfta merkezin YKS hazırlık programlarına dahil olmak için ısrarcı olduklarını vurguluyor: "Normalde 12. sınıfları alıyorlardı. 'Bizi de alın, biz de girelim' diyerek kendimizi programa dahil ettirdik." İlk YKS'de sözel puan türünde Türkiye 7.518'incisi olan Tanrıkolu, bir yıl daha çalışıp sıralamasını 6.401 basamak iyileştirerek sözelde Türkiye 1.117'ncisi oldu ve eşit ağırlıkta 7.600'üncü sıraya yerleşti. Bu yıl Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine başlayacak olan Tanrıkolu, vakfın ortamını "Kapıdan adımımı attığımda bir ev sıcaklığı var. Evden eve geçmiş gibi oluyorum" sözleriyle anlatıyor.

Meryem Sinem Uyar Yılmazer ise akademik yolculuğunu İstanbul'dan Almanya'ya, ardından yeniden İstanbul ve Cambridge'e taşıdı. Moleküler biyoloji ve genetik lisansının ardından Almanya'da nörobiyoloji alanında projelerde yer alan Yılmazer, Medipol Üniversitesi'nde tıbbi fizyoloji alanında doktora yaparken gençlere mentörlük yaptı. Cambridge Üniversitesi'nde açık bilim yaz okuluna katılmasını sağlayan akademik sponsorluk da TÜRGEV aracılığıyla oldu. Yılmazer, Cambridge deneyiminin bilgi ve iş birliği olanaklarını genişlettiğini belirterek: "Kariyer yolu çok tatlı ve güzel bir mücadele. O yolda bizi yalnız bırakmayan çok fazla unsur var. Aile, arkadaşlar... Ben vakıfları ve sivil toplum kuruluşlarını da bu anlamda hayatımdaki önemli unsurlardan biri olarak görüyorum" diyor.

Çok yönlü gelişim ve toplumsal sorumluluk:

Kamp katılımcıları arasındaki profiller, farklı eğitim alanları ve toplumsal projelerle çeşitlendi. Gazi Üniversitesi Eczacılık öğrencisi Semanur Esen, yurt ararken TÜRGEV ile tanıştığını; sadece barınak değil, kendini keşfedeceği bir ortam aradığını anlattı. Platform Çalışmaları kapsamında makale yazımı eğitimi alan Esen, akademik çalışmasını Ulusal Öğrenci Kongresi'nde sunup Tıp ve Sağlık Platformu Başkanlığı görevini üstlendi, Pusula Başarı bursiyeri ve iki Erasmus projesinde yer aldı. Sanat ve sporla da ilgilenen Esen, bu süreci "Ben bir tırtıldım. TÜRGEV sayesinde kozamı ördüm ve kanatlarımı keşfedeceğim bir kelebeğe dönüştüm." benzetmesiyle özetliyor.

Uçak Mühendisliği öğrencisi Rümeysa Bulut savunma sanayii hedefiyle mühendisliği seçtiğini söylerken; Esmanur Sağdıç gibi psikoloji öğrencileri ise deprem bölgesine yönelik projelerde görev aldı. Sağdıç, Adıyaman'daki ESC30 projesi ve Afet Psikolojisi Zirvesi organizasyonunda çalıştı. Hafızlıkla akademik başarıyı bir arada sürdürenler de vardı: Ayşe Eslem Demir hafızlık çalışmalarını sürdürürken YKS'de eşit ağırlıkta Türkiye ilk 6.000'ler arasına girdi. Afganistan'dan gelen Parwana Mayar yüksek lisansını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 4.00 ortalamayla devam ettirdi.

Kampın ikinci gününde katılımcılar "Kendi yolunu çizmek" ve "Fikirden etkiye: Gençlik, gönüllülük ve değişim" başlıklı panellerde buluştu. Panellere Dr. Öğr. Üyesi Saliha Selman Adıyaman, Rümeysa Kadak ve Nurdan Albamya İnce katıldı. Üç günlük program 26 Ağustos'ta sona erdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz kamp değerlendirmesinde vakfın 30 yıllık eğitim anlayışına vurgu yaparak, genç kızların kendilerini tanımaları, kabiliyetlerini keşfetmeleri ve milli-manevi değerlerinden aldıkları güçle dünyayı doğru okuyabilmelerine odaklandıklarını söyledi. Akıncı Yılmaz, "Bizim nazarımızda TÜRGEV çatısı altında yetişen her bir genç kızımız; fikriyle, birikimiyle, emeğiyle ve duruşuyla bir yıldız" diyerek yetkinliği sorumluluk bilinciyle buluşturmanın önemine dikkat çekti ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu genç kızlarla inşa etme hedefini yineledi.

RÜMEYSA KADAK (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU