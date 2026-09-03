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Didim atık getirme merkezini genişletiyor: kapasite ve işlevsellik artırılacak

Didim Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kapasite ve kullanım alanını genişletmek için başlattığı çalışmada beton dökümü tamamlandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim atık getirme merkezini genişletiyor: kapasite ve işlevsellik artırılacak

Didim Belediyesi atık getirme merkezinde genişletme çalışmaları

Didim Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilir atık yönetimi kapsamında hizmet veren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kapasite ve kullanım alanının artırılması için başlatılan proje devam ediyor.

Beton dökümüyle ilerleyen aşama:

Proje kapsamında bugün tesis alanında beton dökümü gerçekleştirildi. Betonun serilmesi ve yüzeyin düzenlenmesiyle birlikte genişletme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.

Beklenen etkiler ve amaçlar:

Merkezin genişletilmesiyle Didim'in mevcut geri dönüşüm ve atık yönetimi altyapısının geliştirilmesi, atıkların daha etkin şekilde toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Didim Belediyesi, çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının güçlendirilmesi amacıyla geri dönüşüm ve atık yönetimine yönelik çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMASI

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMASI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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